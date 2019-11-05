Возникшая проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.

Количество аварийных многоквартирных домов в РФ выросло с 2014 по 2017 год на 24,5%. Уже в 75 регионах страны утверждены планы сокращения перечня и видов работ по капремонту, который финансируется за счет взносов граждан.

Россиян готовят к повышению взносов на капремонт

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