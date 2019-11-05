Экономика
Независимая газетаРоссиян готовят к повышению взносов на капремонт
Количество аварийных многоквартирных домов в РФ выросло с 2014 по 2017 год на 24,5%. Уже в 75 регионах страны утверждены планы сокращения перечня и видов работ по капремонту, который финансируется за счет взносов граждан.
Читать в источнике
Оценить13
Возникшая проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата заявила, что региональные программы капремонта не справляются с задачами
Коммерсантъвчера в 01:59
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 12:26, Ашберн
Армия и оружие
The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников
В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь вчера в 14:41
Политика
Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза
Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Спорт
Российские пляжники обыграли Мексику на Межконтинентальном кубке
Сборная России по пляжному футболу победила команду Мексики в матче второго тура группового этапа на Межконтинентальном кубке, который проходит в Дубае (ОАЭ).
РИА Новости 11:55
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Политика
Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Lenta.ru 06:59
Футбол
Футболист убил курицу во время матча и получил красную карточку
Газдек одним ударом ноги убил курицу, а после выкинул ее за забор. Арбитр удалил футболиста с поля и показал ему красную карточку.
ТВ Центр 07:50
Политика
Маас прокомментировал решение Ирана начать обогащение урана в Фордо
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал неприемлемым решение Ирана начать обогащать уран на объекте в Фордо.
RT на русском 12:11
Спорт
В WADA подтвердили, что Россия ответила на все вопросы экспертов
Россия ответила на все вопросы по московской антидопинговой лаборатории, возникшие у экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Радио Sputnik 11:48
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Гаджеты
В сети опубликованы первые изображения камеры Canon EOS Ra
В сеть выложили первые изображения камеры Canon EOS Ra. Предполагается, что на рынок она будет выведена уже в 2020 году, сообщает ixbt.com.
Вечерний курьер 02:08
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.
REGNUM 12:02
Шоу-бизнес
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Экономика
Экспорт автомобилей из России вырос на треть
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%.
Известия 04:38
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Курской области
Легковой автомобиль «Ауди» и грузовик «Камаз» столкнулись в Курской области, в ДТП погибли пять человек.
ФАН вчера в 23:16
Культура
Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Peterburg2.ru 04:42
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия вчера в 07:24
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Авто
Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей
В длину новый кроссовер составляет 3 995 мм, а в ширину – 1 695 мм.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Здоровье
Названы симптомы развития рака печени
Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
РИА Новости 04:53
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о задержании жены лидера ИГ аль-Багдади
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о задержании жены, сестры и зятя ликвидированного главаря запрещенной на территории России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Москва 24 09:00
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Футбол
«Локомотив» и «Ювентус» прибыли на стадион перед матчем Лиги чемпионов
Спорт-Экспресс 11:49
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59