Армия и оружие

Говорит МоскваГоворит МоскваРоссиян из Китая эвакуируют пять самолётов ВКС

Ранее сообщалось, что посольство России в КНР приступило к формированию списков соотечественников, желающих вернуться домой.
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Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая

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Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

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