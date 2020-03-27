Коронавирус
Российская газетаРоссиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели
Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа. По данным МИД России, в двух странах находится самое большое число россиян на данный момент.
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Авто
Дешевый аналог Kia Rio получил «люксовую» версию
Армия и оружие
Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии
Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Общество
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Беглов потребовал приостановить в Петербурге «все виды деятельности кроме тех, которые поддерживают жизнеобеспечение»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что все учреждения, которые закрываются на время нерабочей недели, должны быть полностью продезинфицированы.
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч
В США количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 100 717 тысяч.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Политика
Лукашенко заявил о намерении приехать в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен 9 мая приехать в Москву на торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
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Общество
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
В Москве скончалась пациентка с коронавирусом
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Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Футбол
Тренер «Спартака» рассказал о сходстве команды с «Селтиком»
Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе "Спартака" Андреас Хинкель рассказал о сходствах российской команды с шотландским "Селтиком", передает "Спорт-Экспресс".
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Кино
Умер режиссер и сценарист Владимир Любомудров
На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
Общество
Малышева назвала коронавирус «сезонной инфекцией»
"Коронавирус будет сезонной инфекцией", - добавила Малышева.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Происшествия
В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Кино
Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса
Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Происшествия
Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу
У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.