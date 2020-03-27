Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоссиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели

Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа. По данным МИД России, в двух странах находится самое большое число россиян на данный момент.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Росавиация: Более 20 тыс. россиян могут вывезти из Индонезии и Таиланда в течение следующей недели

Агентство Москва11:30

Более 21 тыс. россиян вывезут из Индонезии и Таиланда на следующей неделе

ТАСС11:39

Росавиация назвала страны с наибольшим числом «застрявших» россиян

РБК13:16

Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели

Российская газета11:45

Росавиация вывезет около 20 тыс. россиян из Индонезии и Таиланда на следующей неделе

Известия12:17

Более 21 тысячи россиян вывезут из Индонезии и Таиланда на следующей неделе

Говорит Москва11:46

ФАВТ: В Таиланде и Индонезии остается 21 тысяча российских туристов

Фонтанка.Ру12:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Авто

Дешевый аналог Kia Rio получил «люксовую» версию

Новые автомобили вчера в 10:53
Армия и оружие

Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии

Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Политическая Экспертиза 07:42
Общество

Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Московский Комсомолец 09:37
Здоровье

Беглов потребовал приостановить в Петербурге «все виды деятельности кроме тех, которые поддерживают жизнеобеспечение»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что все учреждения, которые закрываются на время нерабочей недели, должны быть полностью продезинфицированы.
Фонтанка.Ру 17:25
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч

В США количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 100 717 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 18:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Политика

Лукашенко заявил о намерении приехать в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен 9 мая приехать в Москву на торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Профиль 10:49
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости 11:56
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Lenta.ru 18:27
Игры

Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат 16:07
Общество

Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса.
Известия 14:37
Общество

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 17:35
Армия и оружие

Израиль заявил о выпуске ракеты из сектора Газа по территории страны

РЕН ТВ 14:53
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Общество

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
РИА Новости 15:21
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Единоборства

Джо Роган отказался комментировать бой Хабиба и Фергюсона

Лезги газет 18:22
Гаджеты

Подробности о чипсете Apple A12Z Bionic в новом iPad Pro (2020)

MobiDevices 05:49
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия 13:32
Футбол

Тренер «Спартака» рассказал о сходстве команды с «Селтиком»

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе "Спартака" Андреас Хинкель рассказал о сходствах российской команды с шотландским "Селтиком", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 00:35
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Кино

Умер режиссер и сценарист Владимир Любомудров

На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
Российская газета 15:46
Общество

Малышева назвала коронавирус «сезонной инфекцией»

"Коронавирус будет сезонной инфекцией", - добавила Малышева.
Газета.Ru 18:18
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:50
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Кино

Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса

Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Live24 25 марта в 05:30
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу

У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Pravda.Ru 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Индонезия
Государство в Азии
Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное