Коронавирус

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРоссиян из четырех стран эвакуируют в ближайшие три дня

Российских граждан, находящихся в Испании, Черногории, Португалии и Молдавии, эвакуируют на родину в ближайшие три дня на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Интерфакс» сообщили в Росавиации.
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Российские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран

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Росавиация поделилась планами по эвакуации россиян из стран с эпидемией COVID-19

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Выработан механизм эвакуации россиян из «коронавирусных» стран

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РЕН ТВвчера в 14:55

Авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырёх стран

RT на русскомвчера в 15:12
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