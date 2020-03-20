Коронавирус
Национальная служба новостейРоссиян из четырех стран эвакуируют в ближайшие три дня
Российских граждан, находящихся в Испании, Черногории, Португалии и Молдавии, эвакуируют на родину в ближайшие три дня на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Интерфакс» сообщили в Росавиации.
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Росавиация поделилась планами по эвакуации россиян из стран с эпидемией COVID-19
Интерфаксвчера в 15:53
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Общество
Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса
«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
Общество
Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
Происшествия
На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад
Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Общество
Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами
Чиновник провёл встречу с ветеранами.
Происшествия
В Екатеринбурге двоих человек увезли с подозрением на коронавирус
В Екатеринбурге вчера, 20 марта, из дома на проспекте Академика Сахарова, 41 увезли двоих человек с подозрением на коронавирус.
Политика
США могут увеличить размер помощи экономике до $2 трлн
Вашингтон, 21 марта 2020, 07:38 — REGNUM Объём средств, которые США могут направить на смягчение экономических последствий пандемии, может превысить $2 трлн, сообщил 20 марта глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Fox News.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Армия и оружие
Неизвестные уничтожили в Идлибе турецкий военный конвой
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Авто
Семиместный Chevrolet Blazer добрался до дилеров
Концерн General Motors выводит на рынок удлиненную семиместную модификацию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Футбол
Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»
Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
На Украине число случаев коронавируса возросло до 29
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Экономика
Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля
Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Наука
Заразиться вирусами для создания вакцины решили 20 тысяч волонтеров
Британская исследовательская группа hVIVO проводит исследования, в рамках которых планируется разработать вакцину от коронавируса.
Общество
Вильфанд предупредил о потеплении в Москве с середины недели
Во второй половине следующей недели в Москву придет потепление.
Армия и оружие
NI назвал главные преимущества российского танка Т-90
Автозарядка пушки позволила сократить экипаж до трех человек в то время, как в американском танке M1 Abrams и леопард не обойтись без четырех.
Политика
Китайское издание согласилось с мнением польского эксперта о распаде РФ
По мнению китайского издания, распада России в течение десяти лет точно не произойдет.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.