Российских граждан, находящихся в Испании, Черногории, Португалии и Молдавии, эвакуируют на родину в ближайшие три дня на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Интерфакс» сообщили в Росавиации.

Россиян из четырех стран эвакуируют в ближайшие три дня

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