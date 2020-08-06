Недвижимость

ИзвестияИзвестияРоссиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

При реализации жилья стоимостью более 1 млн рублей граждане должны платить подоходный налог от полученной прибыли (13%). НДФЛ взимается с разницы между стоимостью, по которой приобреталась квартира, и ее продажи. Сегодня, чтобы не платить налог, нужно подождать с реализацией жилья пять лет.
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с чего всё началось

С плеч налог: в РФ хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известиявчера в 17:01

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В России задумали временно отменить налог при продаже жилья

Lenta.ru03:24

В России могут отменить налог за продажу жилья экономкласса

Комсомольская правда02:04

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Известиявчера в 19:00

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News.ruвчера в 20:37

В России предложиди отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Телеканал 360°вчера в 21:51

Россиян освободят от налога при продаже жилья. Но есть оговорка

URA.Ruвчера в 17:41
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