Недвижимость
Lenta.ruВ России задумали временно отменить налог при продаже жилья
НДФЛ взимается с разницы между ценой покупки квартиры и последующей продажи. Чтобы не платить налог, нужно не перепродавать жилье в течение пяти лет. Предполагается, что временная отмена налога стимулирует активность на рынке недвижимости.
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с чего всё началось
Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.Известиявчера в 17:01
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