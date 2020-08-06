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REGNUM
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Москва, 6 августа 2020, 09:09 — REGNUM Жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, предлагают освободить от уплаты подоходного налога.В источнике
С чего всё началось
Известия

С плеч налог: в РФ хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России задумали временно отменить налог при продаже жилья

Lenta.ru03:24
URA.Ru

Россиян освободят от налога при продаже жилья. Но есть оговорка

URA.Ru17:41
Телеканал 360°

В России предложиди отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Телеканал 360°21:51
ТАСС

«Известия»: ОНФ предлагает отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса в 2020 году

ТАСС20:39
News.ru

В РФ предложили отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году

News.ru20:37
Известия

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Известия19:00
Комсомольская правда

В России могут отменить налог за продажу жилья экономкласса

Комсомольская правда02:04
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Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:02
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«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

По мнению опрошенных "Ведомостями" экспертов, после "развода" со "Сбербанком", в рамках которого поисковику пришлось окончательно расстаться с сервисом "Яндекс.Деньги", массовая регистрация названий потенциальных финтех-продуктов выглядит как подготовка к строительству собственной, независимой финансовой экосистемы.
Вести.Ru03:33
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На процессе по делу актера Ефремова допросят свидетеля из Крыма

Суд разрешил прокуратуре в ходе процесса по смертельному ДТП с участием актера Михаила Ефремова допросить одного из свидетелей посредством видео-конференц-связи из Крыма, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Пресненского суда столицы.
Агентство Москва04:24
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известиявчера в 16:06
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СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газетавчера в 10:33
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«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»

Остальные встречи в рамках 1 тура Тинькофф РПЛ буду показаны по телеканалу "Матч Премьер" 9 августа телеканал покажет поединок между "Спартаком" и "Сочи", а через два дня матча "Ротора" с "Зенитом".
Честный рейтинг букмекеров3 августа в 08:33
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Деррик Льюис плюнул в еду Алексея Олейника

Все знают, что не нужно злить повара и официанта, чтобы они не плюнули в ваш заказ, и Алексею Олейнику стоит с предельной осторожностью отнестись к еде, которой UFC обеспечивает своих бойцов перед поединком.
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