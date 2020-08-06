Деррик Льюис плюнул в еду Алексея Олейника

Все знают, что не нужно злить повара и официанта, чтобы они не плюнули в ваш заказ, и Алексею Олейнику стоит с предельной осторожностью отнестись к еде, которой UFC обеспечивает своих бойцов перед поединком.