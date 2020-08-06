Недвижимость
ИзвестияРоссиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
При реализации жилья стоимостью более 1 млн рублей граждане должны платить подоходный налог от полученной прибыли (13%). НДФЛ взимается с разницы между стоимостью, по которой приобреталась квартира, и ее продажи. Сегодня, чтобы не платить налог, нужно подождать с реализацией жилья пять лет.
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с чего всё началось
Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.Известиявчера в 17:01
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