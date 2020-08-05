Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

При реализации жилья стоимостью более 1 млн рублей граждане должны платить подоходный налог от полученной прибыли (13%). НДФЛ взимается с разницы между стоимостью, по которой приобреталась квартира, и ее продажи. Сегодня, чтобы не платить налог, нужно подождать с реализацией жилья пять лет.В источнике
С чего всё началось
Известия

С плеч налог: в РФ хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

В России предложиди отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Телеканал 360°21:51
ТАСС

«Известия»: ОНФ предлагает отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса в 2020 году

ТАСС20:39
ИА Красная Весна

Продавцов квартир эконом-класса ждут налоговые послабления

ИА Красная Весна18:26
Online47.ru

В России захотели отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Online47.ru18:32
News.ru

В РФ предложили отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году

News.ru20:37
Известия

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Известия19:00
URA.Ru

Россиян освободят от налога при продаже жилья. Но есть оговорка

URA.Ru17:41

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
РИА Новости20:15
203

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
REGNUM18:48
134

Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах

Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре.
Коммерсантъ18:05

В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ruвчера в 16:32
30

Не выходили в поля крестьяне на Руси в день Бориса и Глеба – 6 августа

6 августа (по старому стилю — 24 июля) православная церковь чтит память первых русских святых Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида), сообщает корр. РИА Биробиджан со ссылкой на сайт «Календарь».
РИА Биробиджан17:00

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line4 августа в 13:10
2,1K

В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
РИА Новости20:31

В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM18:41
198

«Ведомости»: Роструд планирует создать умную систему трудоустройства

На основе общероссийской базы вакансий «Работа в России» Роструд разработает умный рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
Коммерсантъ21:32
7

Китай и США планируют обсудить итоги торговой сделки 15 августа

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ намерены обсудить ход выполнения соглашения по первой фазе торговой сделки 15 августа, пишет The Wall Street Journal.
Аргументы и Фактывчера в 19:32