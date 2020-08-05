Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

При реализации жилья стоимостью более 1 млн рублей граждане должны платить подоходный налог от полученной прибыли (13%). НДФЛ взимается с разницы между стоимостью, по которой приобреталась квартира, и ее продажи. Сегодня, чтобы не платить налог, нужно подождать с реализацией жилья пять лет.