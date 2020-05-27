Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
Известия26 мая в 17:01

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Храмов: россияне не потеряют часть зарплаты из-за страховки от безработицы

News.ru02:39

«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

ТАСС26 мая в 20:31

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

РИА Новостивчера в 03:26

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию безработицы

Газета.Ruвчера в 16:06

Россиян начнут страховать от безработицы

URA.Ru26 мая в 19:31

Российские чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

РЕН ТВ26 мая в 18:12

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Известия26 мая в 17:01
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