Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.

с чего всё началось

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».

В России задумались о страховании граждан от безработицы

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