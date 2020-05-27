Экономика
Lenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известия26 мая в 17:01
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 26 мая в 10:05
Армия и оружие
В НАТО отказались приостановить военные учения на время пандемии
Североатлантический альянс ответил отказом на предложение России приостановить на время пандемии коронавируса военные учения.
Новая газета 26 мая в 03:20
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости вчера в 20:21
Экономика
ПФР повысит накопительные пенсии
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии.
Капитал страны 26 мая в 05:46
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон обвинила Меган Маркл в загруженности своего графика
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Теперь супругам приходится работать в два раза больше, даже несмотря на то, что сейчас в стране введен карантин.
Вокруг ТВ вчера в 03:22
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 20:42
Здоровье
В Приморье сформирован неснижаемый запас лекарств против коронавируса
В Приморье сформирован неснижаемый запас лекарственных средств против COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество
Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX
ТАСС вчера в 18:43
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
MedikForum.ru вчера в 05:23
Фигурное катание
Французский фигурист Сизерон совершил «каминг-аут»
Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия вчера в 15:56
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ 26 мая в 02:44
Авто
В производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
По сообщениям издания speedme.ru, иосударственный Фонд развития промышленности (ФРП) направит средства тольяттинской фирме "Рулевые системы" на реализацию крупного инвестпроекта — локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
SpeedMe 25 мая в 06:51
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец вчера в 12:32
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 26 мая в 03:26
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Экономика
Альфа-Банк: ЦБ РФ в июне снизит ставку сильнее, чем в апреле
В Альфа-Банке полагают, что резкое ухудшение ситуации в экономике заставит Банк России на заседании 19 июня пойти на снижение ставки сразу на 75 базисных пункта – c 5.50 до 4.25%.
Profinance.ru вчера в 08:19
Общество
Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени
REGNUM 26 мая в 09:09
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43