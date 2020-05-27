Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.

с чего всё началось

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова указывала, что в России насчитывается 1 млн 665 тыс. официально зарегистрированных безработных. Однако, по результатам опроса «Левада-центра», который прошел в апреле, четверть россиян (25%) столкнулись с задержкой выплаты зарплаты и увольнениями (26%).

Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

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