Общество
РосбалтРоссиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова указывала, что в России насчитывается 1 млн 665 тыс. официально зарегистрированных безработных. Однако, по результатам опроса «Левада-центра», который прошел в апреле, четверть россиян (25%) столкнулись с задержкой выплаты зарплаты и увольнениями (26%).
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с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известиявчера в 17:01
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Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Авто
Renault готовит преемника Largus
Новый кросс-универсал даст возможность компании уменьшить расходы, так как две старые модели будут заменены на одну.
RuNews24.ru 25 мая в 04:36
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс. рублей, заявил глава ведомства Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.
RT на русском 10:37
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 25 мая в 09:51
Общество
Госдума приняла закон о запрете пиратских приложений
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, в соответствии с которым пиратские интернет-приложения будут блокировать.
Известия 10:04
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
Мишустин призвал россиян не торопиться планировать отпуск за границей
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан страны в преддверии летнего сезона не торопиться с планированием своего отпуска за границей, сообщается на официальном сайте правительства РФ.
РИАМО 25 мая в 09:15
Политика
Кремль прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня, когда назначено проведение отложенного ранее парада Победы.
Московский Комсомолец 07:26
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Здоровье
В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19
В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения.
Евразия Daily 09:45
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
Общество
ФСБ выявила 13 подпольных мастерских по модернизации оружия
ФСБ провела очередную масштабную операцию сразу в 10 регионах России против подпольных оружейников, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.
Российская газета 08:10
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Политика
Спикер Рады считает, что закон о языке на Украине нужно менять
Киев, 27 мая 2020, 14:51 — REGNUM Закон о функционировании государственного языка на Украине нужно менять, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 27 мая в интервью изданию «Главком».
REGNUM 07:51
Игры
Меньше мистики и больше интересных заданий: свежие детали Assassin’s Creed Valhalla
Разработчики проделывают большую работу над дополнительными заданиями, некоторые из которых создаются по пятиактовой структуре Шекспира — они запустят длинную сюжетную ветку из нескольких частей, которые помогут игроку лучше узнать мир и персонажей.
Игромания.ру 10:59
Общество
На руке Кадырова заметили катетер
«Очевидно, что на протяжении всего сюжета Кадыров старается не показывать правую руку, прячет ее под столом, но в какой-то момент забывается и укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне правой руки попадает в кадр», — пишет издание.
Lenta.ru 08:18
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Происшествия
На Ямале под грузовиком рухнул мост
На трассе в Ямало-Ненецком автономном округе рухнул деревянный мост через реку.
Уралинформбюро 04:46
Футбол
В Госдуме захотели запретить чемпионат России по футболу
Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата России по футболу.
Lenta.ru 10:39
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись выпускника
Сертификат электронной подписи для поступления в вуз добавила в перечень документов Федеральная кадастровая палата России из-за ситуации с коронавирусом.
Краснодарские известия 10:50
Политика
В Польше возмутились тем, что страна может оказаться крупным донором фонда ЕС по борьбе с пандемией
В Европе активно обсуждается франко-немецкая инициатива, в рамках которой предлагается создать единый фонд ЕС по борьбе с пандемией и преодолению кризиса, с неё связанного.
Военное обозрение вчера в 11:25
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале
Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
Piter.tv 04:31
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Технологии
Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая
Как сообщает агентство "Версия", грядущее обновление операционной системы Windows 10 может выйти уже завтра, 28 мая.
Деловое.ТВ 07:52
Армия и оружие
В Киеве открыли дело против вице-адмирала ЧФ России
Добавим, что указанная пресс-служба Генпрокуратуры в своем релизе забыла указать фамилию «вице адмирала ЧФ РФ».
Свободная Пресса 10:07