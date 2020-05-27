Экономика
РосбалтРоссиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова указывала, что в России насчитывается 1 млн 665 тыс. официально зарегистрированных безработных. Однако, по результатам опроса «Левада-центра», который прошел в апреле, четверть россиян (25%) столкнулись с задержкой выплаты зарплаты и увольнениями (26%).
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с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известия26 мая в 17:01
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Общество
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европа в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra 08:01
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Космос
Прямой эфир: SpaceX Илона Маска впервые запускает человека в космос
Космический корабль компании SpaceX Илона Маска отправляется к МКС с космодрома на мысе Канаверал. Об этом стало известно из сообщения РБК.
OvideO.ru вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов
Американская певица Джессика Симпсон после третьих родов сильно поправилась и стала весить 108 килограммов.
Paparazzi.ru 15:53
Культура
Впервые будет показана запись концерта Басты на «Ростов-Арене»
Запись сольного концерта Басты, который состоялся в 2018 году на «Ростов-Арене», будет впервые показана на more.tv и в видеосервисе Wink.
Rostof.ru 04:31
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Общество
В Подмосковье открываются парки и магазины
В Подмосковье открываются магазины площадью до 400 кв. м, строительные магазины не подпадают под площадные ограничения – они заработают все без исключения.
Газета.Ru 15:42
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Игры
Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Здоровье
Мясников рассказал, как коронавирус в России «выдохся»
Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.
РИА Новости 20:10
Футбол
У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус
Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что у четырех футболистов московского клуба выявлен коронавирус.
Soccer.ru 06:02
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Происшествия
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Футбол
Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры
37-летний футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры.
Life.ru 06:41
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК 21:18
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Здоровье
Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса
Спешка с массовым применением вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов.
Новые Ведомости 05:39
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Авто
Kia анонсировала обновленную Kia Rio для России
Обновленная KIA Rio выйдет на российский рынок во второй половине 2020 года. Конкретная дата старта продаж новинки будет оглашена позднее.
Автоновости дня вчера в 10:01
Общество
Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
Политика
Экс-глава Минздрава Забайкалья заявил о некомпетентности Ванчиковой
В своей публикации Мочалова заявляет о закономерности привлечения федеральных экспертов к решению проблем с коронавирусом в Забайкалье.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:52
Общество
В России с 1 июня вступает в силу множество различных нововведений
В июне в России появятся новые меры социальной поддержки граждан.
Новости Зеленодольска вчера в 05:23
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34