Общество
РосбалтРоссиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова указывала, что в России насчитывается 1 млн 665 тыс. официально зарегистрированных безработных. Однако, по результатам опроса «Левада-центра», который прошел в апреле, четверть россиян (25%) столкнулись с задержкой выплаты зарплаты и увольнениями (26%).
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с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известия26 мая в 17:01
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Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсацию за маски и мыло
В список товаров, покупку которых депутатам оплатят из бюджета, были включены медицинские маски, респираторы, перчатки, антисептики, бактерицидные лампы и мыло.
Lenta.ru 06:11
Космос
Названа причина отмены запуска пилотируемого корабля SpaceX
Причиной отмены запуска корабля Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) стали неблагоприятные погодные условия.
Газета.Ru 01:16
Гаджеты
Первый монитор Redmi от Xiaomi получил безрамочный дизайн при цене $70
Любимый город вчера в 16:33
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Общество
Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве
Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве.
Piter.tv 05:38
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Политика
В МИД Украины появился специальный представитель по санкциям против РФ
В четверг стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим спецпредставителем по вопросам санкционной политики.
Аргументы недели 06:20
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре
Вторую волну заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ждут в сентябре.
Российская газета 06:38
Футбол
У четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат.
REGNUM 06:07
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Здоровье
Беременную женщину с коронавирусом футболили, чуть не доведя до смерти
Обратить особое внимание на систему наблюдения беременных поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 мая, на селекторном совещании с медиками.
Московский Комсомолец Псков 05:35
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Шоу-бизнес
Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса
Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
Экспресс газета 01:35
Шоу-бизнес
У Овечкина родился второй ребенок
На своей странице в Instagram форвард "Вашингтона" Александр Овечкин сообщил о рождении второго ребенка – сына Ильи.
Инфорос вчера в 05:44
Здоровье
Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса
Поспешное внедрение вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
Lenta.ru вчера в 21:59
Футбол
Гендиректор «Зенита» выступил против возобновления РПЛ со зрителями
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что несмотря на снижение количества зараженных коронавирусом, проведение матчей чемпионата России при зрителях может привести ко второй волне заболеваний.
Metaratings 06:15
Общество
Часть курортов Краснодарского края возобновит прием туристов с 7 июня
Власти на Кубани совместно с Роспотребнадзором формируют список дополнительных предприятий, среди которых учреждения туристической сферы, которые смогут возобновить работу с 7 июня, сообщил в своем в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба в четверг.
ТАСС 06:48
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM вчера в 15:11
Политика
Кремль сожалеет, что ряду стран ЕС запрещено просить помощь у России
Москва, 28 мая 2020, 13:09 — REGNUM Союзники некоторых стран Евросоюза запрещают им просить у России помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 06:09
Путешествия
В Японии начнут платить туристам за посещение страны
Московский Комсомолец 03:30