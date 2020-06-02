Общество
Телеканал 360°Совфед разрешил выдавать туристам ваучеры вместо возврата денег
«Российские туроператоры, транспортные компании и отели имеют право выдавать клиентам „равнозначный туристский продукт“ — то есть ваучеры — вместо компенсации за несостоявшиеся туры, поездки и бронирования», — сообщило РИА «Новости».
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Армия и оружие
Голодный бунт в ВСУ назвали трагедией Украины
Взгляд.ру 12:36
Политика
Китай в ответ на критику отказался от закупки сои и свинины в США
В ответ на критику президента Дональда Трампа относительно закона о безопасности в Гонконге Китай дал указание государственным компаниям отменить закупки сои и свинины в США, сообщает информагентство Reuters.
Российская газета 10:07
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
Авто
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями Кстати, Максим Галкин не только записал видеопоздравление вместе со своей семьей, но и вспомнил свое шоу "Лучше всех !", на котором его гостями становятся совсем юные дарования.
Вокруг ТВ вчера в 13:06
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
Общество
В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек
Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
ТАСС 31 мая в 17:16
Общество
Cобянин назвал основу эффективной борьбы с коронавирусом
Основой безопасности Москвы и эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 станет вакцина, первые партии которой власти столицы рассчитывают получить осенью.
РБК 11:59
Политика
В России голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию в России перенесли из-за пандемии коронавируса COVID-19.
АТВмедиа 07:30
Космос
Китай задействует радиотелескоп FAST для поисков внеземной жизни
Пекин, 2 июня 2020, 14:06 — REGNUM Китайские специалисты намерены присоединиться к поискам внеземной жизни в сентябре 2020 года, подключив к этой работе сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой — FAST.
REGNUM 07:06
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
На закрытии торгов американская валюта расчетами "завтра" на 10:02 снизилась на 41 копейку. Курс доллара упал ниже 70 рублей.
Деловое.ТВ вчера в 04:06
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
В городе Норильск Красноярского края введен режим ЧС из-за техногенной аварии на местной ТЭЦ, случившейся 29 мая.
Российская газета вчера в 06:56
Политика
Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке «сбродом и неудачниками»
Президент США Дональд Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке, участвующих в беспорядках, "сбродом и неудачниками" и призвал власти штата как можно скорее задействовать для помощи полиции в обеспечении порядка подразделения Национальной гвардии США.
ТАСС 12:19
Происшествия
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом
В Самаре из областной детской инфекционной больницы во вторник выписали месячного ребенка, который переболел коронавирусом.
Российская газета 11:00
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
Общество
Объявлен шорт-лист премии «Большая книга»
Национальная литературная премия «Большая книга» объявила «короткий список» номинантов 15 сезона.
Коммерсантъ 08:58
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Экономика
Россияне хотят базовый безусловный доход в 25 тысяч рублей: Superjob
Жители России хотят получать базовый безусловный доход - фиксированные ежемесячные платежи от властей и считают, что они должны составлять 25 тысяч рублей в месяц, сообщил во вторник Superjob по итогам опроса.
Агентство новостей розничной торговли 09:55
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Авто
Новый Porsche 911 Targa получил коллекционную версию
Спорткар Porsche 911 нового поколения в кузове тарга обзавелся первой спецверсией под названием 4S Heritage Design Edition.
AutoNews 03:26
Киберспорт
Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5
Выпуск Godfall запланирован на конец 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.
Чемпионат 11:28
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Футбол
Новый тренер «Локомотива»: понимаю, что прихожу на место легенды
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не боится возможных акций фанатов клуба из-за ухода бывшего наставника Юрия Семина.
Газета.Ru 11:59