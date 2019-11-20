Общество

RT на русскомRT на русскомРоссиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на имеющееся письмо.
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с чего всё началось

Тише будешь: наказание за шумное поведение готовятся включить в КоАП

Законы о нарушении тишины и покоя граждан уже давно действуют во многих странах мира, а размер штрафа за нарушение тишины и покоя граждан, в том числе и в дневное время, колеблется от $100 до $1000.
Известия16:01

Подробнее о событии

Наказание за шумное поведение планируют включить в КоАП

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Lenta.ru16:34

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RT на русском19:28

«Известия»: ответственность за любой шум в ночные часы могут внести в проект нового КоАП

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