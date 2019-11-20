Общество
РИА НовостиРоссиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.
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с чего всё началось
Законы о нарушении тишины и покоя граждан уже давно действуют во многих странах мира, а размер штрафа за нарушение тишины и покоя граждан, в том числе и в дневное время, колеблется от $100 до $1000.Известия16:01
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Общество
Космическая отрасль может разориться из-за исков Минобороны
Космическая промышленность может разориться из-за исков Министерства обороны.
Политика
В России нашли «лагеря» подготовки организаторов протестов
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашла в 19 регионах "лагеря", в которых проходит подготовка организаторов протестных акций.
Футбол
Гостей ЧМ-2022 по футболу разместят в Катаре в плавучих отелях
Катар арендует два круизных лайнера для размещения футбольных болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2022 года.
Общество
В Швеции прекратили расследование по делу Ассанжа
В Швеции прекращено расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Экономика
В России могут ограничить импорт детских молочных смесей
Источники газеты говорят, что в случае ограничений в продаже станет меньше качественной продукции.
Происшествия
На Урале 19-летняя девушка, пострадавшая в резонансном ДТП, вышла из комы
В Екатеринбурге 19-летняя девушка, пострадавшая в резонансном ДТП с участием экс-чиновника Челябинской области, вышла из комы.
Политика
Экс-министр юстиции Украины объяснила, чем Зеленский хуже Порошенко
В период президентства Порошенко у "112 канала" никто не забирал лицензию, а при нынешнем президенте телеканал ее лишился.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийской армии и КСИР в Сирии
Израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе.
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Общество
Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Политика
В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".
Здоровье
Пенсионная реформа научит власть избавляться от больных стариков, чтобы не платить пенсии
В России появилась уникальная разработка, которая поможет избавить человека от врожденной глухоты.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Футбол
Российская молодежка обыграла Сербию в отборе на ЧЕ-2021
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2021 года среди команд U21.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Политика
Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге
Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Армия и оружие
На коломенском предприятии отметили День ракетных войск и артиллерии
Накануне Дня ракетных войск и артиллерии, 18 ноября, заместитель главы администрации Коломенского городского округа Людмила Мордовская и депутат Московской областной думы Алексей Мазуров побывали в Конструкторском бюро машиностроения и поздравили сотрудников.
Музыка
София Ротару приезжает на гастроли в Россию
София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о поджоге российского патруля в Сирии
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали о нападении на российский патруль молодыми людьми, которые забросали технику коктейлями Молотова.
Технологии
«Билайн» стал лидером по скорости развития сети 4G
Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет.
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