В письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан».

с чего всё началось

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».

Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Происшествия В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Политика Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.

Политика В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории» России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.

Происшествия В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка из хутора Родниковский Новокубанского района, по факту произошедшего проводится проверка.

Футбол Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.

Космос Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.

Общество Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Экономика В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.

ЖКХ В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии В январе этого года в Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.