Общество
REGNUMЖителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время
Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
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с чего всё началось
В письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан».Известиявчера в 16:01
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Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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Космос
Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
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