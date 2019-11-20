Общество

REGNUMREGNUMЖителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
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с чего всё началось

Тише будешь: наказание за шумное поведение готовятся включить в КоАП

В письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

На страже тишины: наказание за шумное поведение внесут в КоАП

РЕН ТВвчера в 23:20

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

РИА Новостивчера в 17:26

В Совфеде предложили установить единый штраф за нарушение тишины ночью

РБКвчера в 18:58

Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

RT на русскомвчера в 19:28

Наказание за шумное поведение планируют включить в КоАП

Известиявчера в 17:53

Россиян захотели штрафовать за шум ночью

Lenta.ruвчера в 16:34

Россиян начнут штрафовать за ночные дискотеки и шум в квартирах по одному звонку соседей

URA.Ruвчера в 16:30
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Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Российская газета вчера в 01:33
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 06:59
Политика

Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией

Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Lenta.ru вчера в 13:19
Происшествия

Директор благовещенского колледжа уволен после стрельбы

Русская Планета вчера в 21:17
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:02
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru вчера в 06:46
Происшествия

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка из хутора Родниковский Новокубанского района, по факту произошедшего проводится проверка.
RT на русском вчера в 14:50
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 20 ноября.
RT на русском 00:11
Политика

Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Аргументы недели вчера в 07:42
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Известия вчера в 06:52
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности

Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
REGNUM вчера в 06:18
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Известия вчера в 09:24
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Происшествия

В Мончегорске при обвале грунта на кладбище погиб рабочий

РБК вчера в 15:47
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по десятку объектов в Сирии

РБК вчера в 23:38
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News вчера в 07:19
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru 18 ноября в 08:45
Технологии

Мобильное приложение найдет поломку двигателя в машине по звуку

В России решили запустить новый сервис, который поможет оценить состояние мотора в машине по звуку и найдет поломку.
DriveNN.ru вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
News.ru вчера в 16:55
ЖКХ

В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии

В январе этого года в Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
РБК вчера в 23:43
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России проиграла команде Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Известия вчера в 21:51
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня 18 ноября в 07:25
Экономика

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Интерфакс вчера в 09:01
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