Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы обсудят законопроект, который позволяет ввести отрицательные ставки по валютным счетам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по финрынку Анатолия Аксакова. Ранее в Центробанке рассказали, что обсуждают такое нововведение с коммерческими банками.

В России за хранение валюты в банках могут обязать доплачивать

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