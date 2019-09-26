Финансы

Пенза-ПрессПенза-ПрессВ России за хранение валюты в банках могут обязать доплачивать

Депутаты Госдумы обсудят законопроект, который позволяет ввести отрицательные ставки по валютным счетам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по финрынку Анатолия Аксакова. Ранее в Центробанке рассказали, что обсуждают такое нововведение с коммерческими банками.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Депозитив: в Госдуме ждут законопроект о минусовых ставках в октябре

Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.
Известия25 сентября в 17:01

Подробнее о событии

Банки заставят россиян доплачивать за хранение валюты

URA.Ruвчера в 00:30

Российским банкам разрешат стать ближе к Европе

Lenta.ruвчера в 03:57

Хранение валюты в банках решили сделать платным

Телеканал 360°вчера в 00:40

Эксперт прокомментировала идею ввести плату за хранение вкладов в валюте

Известиявчера в 09:18

СМИ: Госдума рассмотрит введение отрицательных ставок по валютным депозитам в октябре

Московский Комсомолецвчера в 00:49

Банки могут заставить россиян доплачивать за хранение валюты

РЕН ТВ25 сентября в 20:31

Банки могут предложить россиянам хранить евро в бондах вместо вкладов

ПРАЙМ25 сентября в 11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Политика

СМИ назвали дату возобновления торговых переговоров между Китаем и США

Дату возобновления консультаций в четверг называет телеканал CNBC. Об этом журналистам рассказали сразу три источника.
Московский Комсомолец вчера в 21:57
Финансы

Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM 24 сентября в 03:25
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

РБК вчера в 11:32
Политика

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

ТАСС вчера в 06:33
Космос

Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома

Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 25 сентября в 04:12
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 25 сентября в 10:09
Экономика

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru 25 сентября в 23:29
Экономика

Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России

В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).
Известия вчера в 19:30
Политика

В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Здоровье

Масштабный ремонт поликлиники №4 завершился в Южно-Сахалинске

Масштабный ремонт поликлиники №4 завершился в областном центре.
SakhalinMedia.ru вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал

Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Политика

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru вчера в 02:08
Гаджеты

Samsung готовит новую версию смартфона Galaxy Fold

По мнению экспертов, нынешний Galaxy Fold выпущен для изучения спроса, а следующая модель будет предложена для более широкого круга пользователей.
Astera 25 сентября в 11:33
Армия и оружие

АК-74М испытали на прочность безостановочной стрельбой

Профиль вчера в 16:25
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 25 сентября в 09:12
Политика

В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный вчера в 05:13
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ вчера в 04:04
Хоккей

Знарок прокомментировал долгожданную победу «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал долгожданную победу своего клуба над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 21:30
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия

Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза

На момент пожара на судне находились 12 человек, девять из них эвакуированы.
Российская газета вчера в 22:59
Общество

В Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах

Метеорологи по итогам проверки известных в России примет пришли к выводу, что доверять можно только двум из них.
RT на русском вчера в 10:10
Политика

Елена Зеленская покорила американцев нарядом в стиле Джеки Кеннеди

Woman.ru 25 сентября в 07:28
Происшествия

Следователи назвали одну из возможных причин ЧП с Boeing в Барнауле

РИА Новости вчера в 10:55
Экономика

В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Космос

Астрономы смоделировали гибель галактик в некоторых частях Вселенной

Evo-rus.com 25 сентября в 03:30
Политика

В Кремле рассказали о предложении Путина по РСМД

Предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить усиления напряжённости в мире.
Комсомольская правда вчера в 08:15
Авто

Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное