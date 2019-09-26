Финансы
Пенза-ПрессВ России за хранение валюты в банках могут обязать доплачивать
Депутаты Госдумы обсудят законопроект, который позволяет ввести отрицательные ставки по валютным счетам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по финрынку Анатолия Аксакова. Ранее в Центробанке рассказали, что обсуждают такое нововведение с коммерческими банками.
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с чего всё началось
Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.Известия25 сентября в 17:01
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СМИ: Госдума рассмотрит введение отрицательных ставок по валютным депозитам в октябре
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