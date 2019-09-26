Финансы

Москва 24Москва 24Россиян могут обязать доплачивать за хранение валюты в банках

По мнению аналитиков, предложение коснется только депозитов в евро, поэтому сильно по кошелькам россиян это не ударит. Ранее сообщалось, что Центробанк рассматривает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
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с чего всё началось

Депозитив: в Госдуме ждут законопроект о минусовых ставках в октябре

Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.
Известиявчера в 17:01

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Эксперт прокомментировала идею ввести плату за хранение вкладов в валюте

Известия09:18

Российским банкам разрешат стать ближе к Европе

Lenta.ru03:57

Хранение валюты в банках решили сделать платным

Телеканал 360°00:40

Банки заставят россиян доплачивать за хранение валюты

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СМИ: Госдума рассмотрит введение отрицательных ставок по валютным депозитам в октябре

Московский Комсомолец00:49

Россиян могут обязать доплачивать за хранение валюты в банках - Известия

Аргументы и Фактывчера в 22:25

Банки могут заставить россиян доплачивать за хранение валюты

РЕН ТВвчера в 20:31
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Хоккей

«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

РИА Новости 14:52
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США ввели санкции против Рауля Кастро

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
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Сменился руководитель администрации ОЭЗ Калининградской области

Исполняющим обязанности руководителя администрации особой экономической зоны (ОЭЗ) назначен министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.
РБК Калининград 09:28
Армия и оружие

США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

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Газета.Ru вчера в 06:07
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Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Политика

Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал 08:22
Происшествия

В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер

Российская газета 04:21
Происшествия

Адвокат Кокорина найден мертвым

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Общество

Шнуров в стихах раскритиковал запрет курения на балконах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение о запрете на курение на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября 2019 года.
Lenta.ru 14:37
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Футбол

Кокорин тренируется в составе «Зенита-2»

Условно-досрочно вышедший на свободу футболист приступил к тренировкам в составе второго дивизиона петербургского «Зенита».
Gazeta.SPb 10:30
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
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55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Общество

Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
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Экономика

МТС-Банк заявил о намерении обанкротить Utair

Один из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании МТС-Банк объявил о намерении инициировать процедуру банкротства Utair, следует из портала «Федресурс».
РБК 13:15
Футбол

РФС изучает ситуацию с болельщиками «Спартака» в Набережных Челнах

Российский футбольный союз (РФС) запросил информацию по организации размещения болельщиков московского "Спартака" на стадионе в Набережных Челнах на матче 1/16 финала Кубка России и внимательно изучает ситуацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 04:43
Армия и оружие

В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»

Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело вчера в 06:02
Происшествия

При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек

Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия 15:05
Происшествия

Самолет экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка

Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Самары из-за ребенка, которому стало плохо, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:31
Армия и оружие

Лавров рассказал о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия, последняя партия прибыла в страну в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 16:02
Происшествия

Женщина в Китае открыла аварийный выход самолета из-за духоты

Москва 24 09:16
Авто

Audi представила два «заряженных» кроссовера: RS Q3 и RS Q3 Sportback

«Заряженные» кроссоверы Q3 Audi RS и RS Q3 Sportback дебютировали в двух вариантах: для тех, кто хочет более жесткий хэтчбек, и для тех, кто ценит более высокие автомобили.
SpeedMe вчера в 23:59
Футбол

Тошич больше всего скучает по зарплате в России

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич в интервью передачи «Красава» на YouTube вспомнил, о чем больше всего скучает из жизни в России.
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В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
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Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу

Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Автоспорт

«Нужно было просто заткнуться». Леклер о радиопереговорах в Сингапуре

В прошедшем Гран При Шарль Леклер, лидировавший со старта, после пит-стопов оказался позади напарника Себастьяна Феттеля, который сменил шины на круг раньше и в итоге выиграл гонку.
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Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар

В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр 11:29
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