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Известия
Известия

Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года

Речь идет о поправках в законодательство, которыми в России вводится обязательный учет и маркировка домашних животных.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кота придет время: маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021-го

Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе, отметив, что сейчас документ проходит процедуру согласования.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных

RT на русском20:40
Газета.Ru

Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет

Газета.Ru19:45
Lenta.ru

Стало известно о планах обязать россиян маркировать питомцев за свой счет

Lenta.ru20:09
URA.Ru

Россиян обяжут маркировать домашних животных за свой счет

URA.Ru19:52
РИА Новости

СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет

РИА Новости20:18
ТАСС

«Известия»: россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет с 2021 года

ТАСС19:02
Известия

Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года

Известия19:01

Менеджер «Флакона» выкупил банкротный бизнес-центр

Менеджер «Флакона» выкупил банкротный бизнес-центр Занимающийся развитием одного из гибких офисов в составе дизайн-завода «Флакон» Евгений Пермяков более чем за 330 млн руб. практически полностью выкупил здание бизнес-центра «Лойд» на Шереметьевской улице.
Менеджер «Флакона» выкупил банкротный бизнес-центр
Коммерсантъ18:31

Россия выразила готовность обсуждать с Турцией поставку Су-35

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что ведомство рассматривает возможность переговоров с Турцией о поставке истребителей нового поколения Су-35, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВвчера в 05:39
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Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия

Если бы Калифорния была отдельным государством (а среди калифорнийских политиков периодически появляются идеи такого рода), то ее ВВП был бы равен примерно 3,2 триллиона долларов и превосходил бы номинальный ВВП таких стран, как Франция или Россия.
РИА Новостивчера в 01:00
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русскомвчера в 16:13
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