Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года
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Речь идет о поправках в законодательство, которыми в России вводится обязательный учет и маркировка домашних животных.В источнике
С чего всё началось
Кота придет время: маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021-го
Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе, отметив, что сейчас документ проходит процедуру согласования.
Известия17:01
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