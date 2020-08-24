Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет

Идентификация позволит также устанавливать и пресекать очаги распространения ветеринарных заболеваний, которые переносят домашние животные. Ожидается, что законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года.