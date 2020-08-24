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Российская газета
Российская газета

Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет

Идентификация позволит также устанавливать и пресекать очаги распространения ветеринарных заболеваний, которые переносят домашние животные. Ожидается, что законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кота придет время: маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021-го

Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе, отметив, что сейчас документ проходит процедуру согласования.
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет

Газета.Ru19:45
RT на русском

В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных

RT на русском20:40
РИА Новости

СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет

РИА Новости20:18
URA.Ru

Россиян обяжут маркировать домашних животных за свой счет

URA.Ru19:52
РБК

СМИ узнали сроки принятия закона о маркировке домашних животных в России

РБК20:56
ТАСС

«Известия»: россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет с 2021 года

ТАСС19:02
Известия

Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года

Известия19:01

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Еще в начале лета глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис распорядился о введении сокращенной рабочей недели (с понедельника до четверга) на предприятии, но благодаря крупному контракту от правительства РФ, линия по выпуску машин на платформе B0, а также конвейеры Lada 4x4 и Lada Granta будут осуществлять сборку машин шесть дней в неделю.
Новые автомобили22:41
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Все из-за шиханов: Минниханов обошел Хабирова в рейтинге устойчивости

Коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил очередной, 7-й по счету, рейтинг устойчивости глав регионов "Госсовет 2.0" "В НЕКОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ПРОТЕСТНЫХ РЕГИОНАХ ДО ВЫБОРОВ ДОПУЩЕНЫ РЕСУРСНЫЕ ОППОЗИЦИОННЫЕ КАНДИДАТЫ" Коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил очередной, 7-й по счету, рейтинг устойчивости глав регионов "Госсовет 2.0".
БИЗНЕС Online01:01
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Пригожин и Лоза оценили идею создать украшения из праха Легкоступовой

Продюсер Иосиф Пригожин и певец Юрий Лоза дали свою оценку идее создать из праха покойной певицы Валентины Легкоступовой украшения для родственников, с которой ранее выступила подруга покойной звезды певица Наталья Штурм.
Народные новости02:36
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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