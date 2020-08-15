Коронавирус
Российская газетаРоссиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
От 9 до 12 месяцев может понадобиться на производство необходимого для иммунизации населения количества вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
Читать в источнике
Оценить360
с чего всё началось
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.ТАСС01:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Стало известно, сколько времени понадобится, чтобы обеспечить всех россиян вакциной от коронавируса
Комсомольская правда01:36
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Футбол
ЦСКА согласовал переход защитника «Интернасионаля»
Московский ЦСКА согласовал переход центрального защитника "Интернасионаля" Бруну Фукса. Об этом информирует журналист Николо Скира.
Газета.Ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
Бриль заявила, что 6 августа она отправила Легкоступову в наркологическую больницу после того, как обнаружила певицу и ее мужа Юрия Фирсова в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 14:14
Футбол
Как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Противостояние «Барселоны» и «Баварии» вызывало, пожалуй, наибольший интерес у болельщиков, ведь обе команды по умолчанию каждый сезон претендуют на победу в Лиге чемпионов.
RT на русском вчера в 17:56
Общество
Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня субсидируемых авиарейсов на 138 маршрутов, сообщила пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:21
Транспорт
Участок красной ветки метро Москвы закрывают до 19 августа
Участок линии от «Коммунарки» до «Филатова Луга» закрывают для пассажиров с 15 по 19 августа, сообщается на сайте Московского метрополитена.
Коммерсантъ 02:01
Политика
Зеленский прокомментировал передачу Минском задержанных россиян Москве
Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан и заявил, что последствия данного решения могут быть трагичными.
РИА Новости 03:19
Политика
Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии
Лукашенко считает, что сейчас надо "остановиться, взять руки в голову и дать навести порядок".
Деловое.ТВ вчера в 13:01
Путешествия
Сочи принял около 1,5 млн туристов с начала курортного сезона
После снятия ограничений и начала курортного сезона Сочи посетило около 1,5 млн туристов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
Коммерсантъ 02:26
Общество
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:48
Космос
Что-то необычное пролетело мимо Солнца
Что-то необычное пролетело мимо Солнца 7 августа, сообщает spaceweather.com.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 06:28
Экономика
Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды
«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском вчера в 09:33
Музыка
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Новый клип Little Big на трек Tacos разочаровал многих поклонников группы.
РИА Новости 02:21
Происшествия
Пожар на деревообрабатывающем предприятии Петербурга локализован
Санкт-Петербург, 14 августа 2020, 21:47 — REGNUM Петербургские пожарные локализовали пожар, который охватил всю площадь производственного здания деревообрабатывающего предприятия.
REGNUM вчера в 14:47
Происшествия
В Кузбассе загорелся строящийся ледовый дворец за 8 млрд рублей
Кемерово, 14 августа 2020, 16:09 — REGNUM В Кемерове на строительной площадке ледового дворца «Кузбасс» сегодня вечером, 14 августа, произошел пожар.
REGNUM вчера в 09:09
Здоровье
В Индии ведутся испытания трех вакцин против коронавируса
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в стране проводятся испытания трех вакцин против новой коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 01:20
Единоборства
В Bellator подтвердили намерение провести реванш Емельяненко и Вердума
Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что второй бой между российским бойцом MMA Федором Емельяненко и бразильцем Фабрисиу Вердумом вполне возможен.
CT news 03:25
Общество
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Коммерсантъ вчера в 12:10
Политика
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM 02:28
Шоу-бизнес
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
На опубликованном Успенской видео было показано, как Любовь Залмановна обнимается с мальчиком так, как будто бы ей недавно передали в руки ребёнка, перешедшего под её опеку.
Bimru.ru вчера в 05:14
Культура
Стефани Майер планирует написать еще две книги о вампирах из «Сумерек»
Американская писательница Стефани Майер намекнула, что планирует написать еще две книги из серии «Сумерек».
ФАН 03:06
Политика
Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию
Lenta.ru вчера в 09:52
Политика
Император Нарухито покаялся за политику Японии во Второй мировой войне
Император Японии Нарухито поучаствовал в траурной церемонии памяти погибших во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 00:31
Здоровье
Коронавирус предложили лечить радиацией
Вести.Ru вчера в 02:56
Происшествия
В Биробиджане из подтопленных домов эвакуировали 14 человек
REGNUM вчера в 23:18
Гаджеты
Micron анонсировал новую модель оперативной памяти HBMNext
Общественная служба новостей вчера в 21:10
Политика
Трамп подписал новый указ об ограничении работы TikTok в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает сделку по приобретению компанией ByteDance (владелец TikTok. - прим. ред.) музыкального сервиса musical.ly, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика
Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Александр Лукашенко прокомментировал слухи о том, что он покинул Белоруссию. Об этом сообщает информагентство Белта.
Аргументы недели вчера в 05:18