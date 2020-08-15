Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
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От 9 до 12 месяцев может понадобиться на производство необходимого для иммунизации населения количества вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.
ТАСС01:01
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Стало известно, сколько времени понадобится, чтобы обеспечить всех россиян вакциной от коронавируса
Комсомольская правда01:36