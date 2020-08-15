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Российская газета
Российская газета

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

От 9 до 12 месяцев может понадобиться на производство необходимого для иммунизации населения количества вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.
ТАСС01:01
Подробнее о событии
RT на русском

Гинцбург назвал сроки обеспечения россиян вакциной от коронавируса

RT на русском01:30
Эхо Москвы

В центре Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса, уверяют, что в течение года обеспечат ей всех россиян

Эхо Москвы04:03
Комсомольская правда

Стало известно, сколько времени понадобится, чтобы обеспечить всех россиян вакциной от коронавируса

Комсомольская правда01:36
РБК

В Центре Гамалеи оценили сроки обеспечения россиян вакциной от COVID-19

РБК02:41
Lenta.ru

Назван срок обеспечения россиян вакциной от коронавируса

Lenta.ru01:24
Коммерсантъ

Глава Центра Гамалеи: россиян смогут обеспечить вакциной в течение года

Коммерсантъ01:16
ТАСС

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

ТАСС01:01

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

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REGNUM02:28
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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«Барселона» отправит в отставку тренера Кике Сетьена

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен будет отправлен в отставку после того, как его команда проиграла "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов с результатом 2:8. Об увольнении Сетьена будет объявлено в субботу.
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