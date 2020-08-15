Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

От 9 до 12 месяцев может понадобиться на производство необходимого для иммунизации населения количества вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.