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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Первые партии препарата будут поставлены в 10-15 регионов России. По информации директора НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, необходимое для россиян количество вакцины можно будет произвести за 9–12 месяцев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.
ТАСС01:01
Подробнее о событии
Российская газета

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Российская газета03:00
Национальная служба новостей

Стало известно, когда всю Россию обеспечат вакциной от COVID-19

Национальная служба новостей12 августа в 04:57
Комсомольская правда

Стало известно, сколько времени понадобится, чтобы обеспечить всех россиян вакциной от коронавируса

Комсомольская правда01:36
Коммерсантъ

Глава Центра Гамалеи: россиян смогут обеспечить вакциной в течение года

Коммерсантъ01:16
ТАСС

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

ТАСС01:01
РБК

В Центре Гамалеи оценили сроки обеспечения россиян вакциной от COVID-19

РБК02:41
Газета.Ru

Полностью обеспечить Россию вакциной от COVID-19 планируется в течение года

Газета.Ru12 августа в 04:29

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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Рыбный комбинат построят в индустриальном парке «Ворсино» под Калугой

Строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК" стартовало в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, объем инвестиций составит около 600 миллионов рублей, сообщило правительство региона.
РИА Новости04:03
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