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Первые партии препарата будут поставлены в 10-15 регионов России. По информации директора НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, необходимое для россиян количество вакцины можно будет произвести за 9–12 месяцев.В источнике
С чего всё началось
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.
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