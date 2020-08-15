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ТАСС
ТАСС

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

"Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию", - сказал Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.
ТАСС01:01
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Коммерсантъ

Глава центра Гамалеи: россиян смогут обеспечить вакциной в течение года

Коммерсантъ01:16
Комсомольская правда

Стало известно, сколько времени понадобится, чтобы обеспечить всех россиян вакциной от коронавируса

Комсомольская правда01:36
Эхо Москвы

Глава центра имени Гамалеи надеется, что россиян можно будет обеспечить вакциной от коронавируса за 9-12 месяцев

Эхо Москвы01:33
RT на русском

Гинцбург назвал сроки обеспечения россиян вакциной от коронавируса

RT на русском01:30
Известия

Гинцбург рассказал о ходе третьего испытания вакцины от COVID-19

Известия02:00
Lenta.ru

Названы отличия третьего этапа испытаний российской вакцины от коронавирируса

Lenta.ru02:05
ТАСС

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса будет проводиться амбулаторно

ТАСС01:31

СК Белоруссии открыл уголовные дела о беспорядках в Брестской области

Управление Следственного комитета по Брестской области открыло уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства и применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в Бресте и Пинске в ночь на 11 августа, передает пресс-служба СК республики.
Газета.Ru17:55
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Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу, 14 августа, было отказано во въезде на территорию республики.
Газета.Ru00:18
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В Белоруссии отказались от наград лауреаты стипендии президента

Минск, 15 августа 2020, 04:07 — REGNUM Претендовавшие на получение стипендий специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от наград, передаёт 14 августа портал Tut.by.
REGNUM21:07
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Индийские военные заявили о механических проблемах с российским Т-90

По заявлению обозревателя Хумы Сиддикви, в 2017 году во время соревнований по танковому биатлону в России индийские военные потерпели поражение из-за механических дефектов у резервного и основного танков Т-90, которые произведены в Российской Федерации.
ИнфоСМИвчера в 14:18
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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В Белоруссии перестали задерживать участников протестов

В четверг вечером спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова обратилась к народу от имени главы государства: президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли в последние дни, идет интенсивная работа в этом направлении.
РБКвчера в 13:32
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В Сибири и Поволжье завершился основной этап двусторонних учений ЦВО

Крупнейшие в этом году двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники прошли с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья: в Оренбургской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Республике Тыва.
ТАССвчера в 04:31
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