с чего всё началось

Россиян начнут штрафовать не только за активное нарушение режима тишины, но и за бездействие. Например, водителей хотят наказывать за нежелание ремонтировать ложно срабатывающую сигнализацию автомобиля.

Общество Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса. 31

Культура Объявлены имена финалистов шоу «Маска» Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY). 115

Политика Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая. 6

Здоровье Коронавирус зафиксирован во всех районах Пензенской области В Пензенской области не осталось ни одного района, который был бы неэндемичен по коронавирусной инфекции. 6

Общество Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге Введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но ситуация пока остается тяжелой, сообщил губернатор города Александр Беглов. 27

Общество В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения В МВД разработан проект Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. 22

Общество Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России. 715

Авто Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.

Наука Ученые допустили передачу коронавируса через аэрозольные частицы Согласно статье, опубликованной учеными из Китая в журнале Nature, передача вируса SARS-CoV-2 путем прямого контакта уже исследована, однако передача вируса аэрозольным путем изучена значительно хуже. 5

Общество Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 94

Политика Лавров провёл телефонный разговор с генсеком ОБСЕ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером обсудил ситуацию на Украине.

Экономика ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. 57

Политика The Guardian (Великобритания): жизнь внутри бергамской больницы, где свой флаг водрузила Россия (The Guardian) В «красной зоне» больницы, где лечат самых тяжелых больных, российского медицинского персонала почти столько же, сколько пациентов: своим спорным жестом помощи Москва прислала 32 военных врача и медсестры и восьмерых переводчиков.