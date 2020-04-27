Общество
AutoNewsАвтомобилистов начнут штрафовать за неисправную сигнализацию
Россиян начнут штрафовать не только за активное нарушение режима тишины, но и за бездействие. Например, водителей хотят наказывать за нежелание ремонтировать ложно срабатывающую сигнализацию автомобиля.
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с чего всё началось
В Минюсте РФ поясняют, что "такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (...), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины".Российская газета04:00
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Минюст определился с новым КоАП: могут появиться штрафы за нарушение тишины
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