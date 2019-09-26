Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.

с чего всё началось

По мнению аналитиков, предложение коснется только депозитов в евро, поэтому сильно по кошелькам россиян это не ударит. Ранее сообщалось, что Центробанк рассматривает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.

Россиян могут обязать доплачивать за хранение валюты в банках

Общество В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Шоу-бизнес Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.

Кино Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».

Футбол Игрок «Ниццы» украл часы у одноклубника Нападающий «Ниццы» Ламин Диаби Фадига признался в краже дорогих часов у своего одноклубника Каспера Дольберга.

Футбол Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2» Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.

Происшествия Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.

Общество В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Лавров рассказал о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия, последняя партия прибыла в страну в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кино «Единая Россия» не согласилась с РПЦ в вопросах вампиризма Александр Шолохов, член партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, назвал позицию архимандрита "странной".

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Наука В чайных пакетиках нашли миллиарды частиц пластика Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.

Политика В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.

Технологии Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета» Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Политика Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Футбол ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.