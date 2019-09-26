Финансы

Москва 24Москва 24Россиян могут обязать доплачивать за хранение валюты в банках

По мнению аналитиков, предложение коснется только депозитов в евро, поэтому сильно по кошелькам россиян это не ударит. Ранее сообщалось, что Центробанк рассматривает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
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с чего всё началось

Депозитив: в Госдуме ждут законопроект о минусовых ставках в октябре

Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.
Известиявчера в 17:01

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Эксперт прокомментировала идею ввести плату за хранение вкладов в валюте

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СМИ: Госдума рассмотрит введение отрицательных ставок по валютным депозитам в октябре

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Lenta.ru03:57

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Аргументы и Фактывчера в 22:25

Банки могут заставить россиян доплачивать за хранение валюты

РЕН ТВвчера в 20:31
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Гей-пара из Москвы, усыновившая двоих детей, сбежала из страны в США.
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Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете

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В Поднебесной стартовали продажи электрического хэтчбека Renault City K-ZE.
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Умер бывший президент Франции Жак Ширак

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Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.
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В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским

Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
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Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

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ИА InterMedia 08:24
Общество

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Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
Вести.Ru 09:14
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