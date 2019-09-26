Финансы
ИзвестияРоссиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Накануне Центробанк сообщил, что обсуждает такое нововведение с коммерческими банками.
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с чего всё началось
Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.Известиявчера в 17:01
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СМИ: Госдума рассмотрит введение отрицательных ставок по валютным депозитам в октябре
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