Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.

с чего всё началось

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Накануне Центробанк сообщил, что обсуждает такое нововведение с коммерческими банками.

Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Политика NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя Неназванные сотрудник спецслужб, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

Экономика Телефонные мошенники создают колл-центры на Украине Часть мошеннических колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонка от банка, располагается на Украине.

Общество Пользователи Twitter не смогли решить задачу из детского учебника Пользователи сети микроблогов Twitter не смогли справиться с детской задачкой из учебника по английскому языку.

Наука Японцы первыми пересадили человеку роговицу из перепрограммированных стволовых клеток Сотрудники Осакского университета впервые в мире провели человеку пересадку роговицы, основу которой составили потомки индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), а не биоматериал погибших доноров, сообщает журнал Nature.

Общество МЧС подтвердило запрет курения на балконах МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".

Кино Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.

Футбол Дзюба с помощью приложения показал себя звездой Голливуда Нападающий «Зенита» Артем Дзюба воспользовался популярным приложением Gradient, которое показывает схожесть с известными актерами.

Происшествия Усыновившая детей гей-пара из Москвы запросила убежище в США Однополая пара из России попросила убежище в США, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Оленичева.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Политика В Польше прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

Политика В ЕС отреагировали на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могирини Майя Косьянчич отреагировала на слова Трампа о том, что Европа в недостаточной мере помогает Украине.

Игры Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге 24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.

Общество Появились гендерно-нейтральные куклы Барби Компания Mattel выпустила коллекцию гендерно-нейтральных кукол Барби.

Происшествия Два сотрудника СК погибли в аварии на трассе в Ивановской области В результате аварии погибли два сотрудника регионального следственного управления СКР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительницу ведомства.

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.

Авто Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.

Общество В ОП оценили идею разрешить приставам взламывать двери квартир Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артём Кирьянов прокомментировал RT предложение наделить судебных приставов в России правом взламывать двери квартир и домов.