Финансы
ИзвестияРоссиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Накануне Центробанк сообщил, что обсуждает такое нововведение с коммерческими банками.
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с чего всё началось
Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.Известиявчера в 17:01
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СМИ: Госдума рассмотрит введение отрицательных ставок по валютным депозитам в октябре
Московский Комсомолец00:49
Россиян могут обязать доплачивать за хранение валюты в банках - Известия
Аргументы и Фактывчера в 22:25
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
Армия и оружие
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РБК вчера в 09:46
Политика
США ввели дополнительные санкции против России
США ввели санкции против троих граждан России, одной российской компании и пяти судов за якобы нарушение режима санкций по Сирии.
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X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия 06:25
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину
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RT на русском 07:39
Происшествия
Идет эвакуация жителей домов рядом с «Араратом». Пожар очень сильный
Проводится наращивание сил и средств. Из-за сильного задымления проводится эвакуация жителей рядом стоящих жилых домов.
Chelny-biz.ru 11:10
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru 11:36
Политика
Украину хотят лишить права доступа в зал заседаний ПАСЕ
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Expert.ru 11:06
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Происшествия
Делом священника Стремского займутся лучшие следователи
Расследованием уголовного дела в отношении священника, обвиняемого в изнасиловании ребенка, займется Главное следственное управление СК России.
Вести.Ru 08:36
Футбол
РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
РИА Новости 11:18
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Политика
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Авто
Дешевый электромобиль Renault City K-ZE появился в продаже
В Поднебесной стартовали продажи электрического хэтчбека Renault City K-ZE.
Тарантас Ньюс 10:55
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание, передает "112 Украина".
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Футбол
Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»
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Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Политика
Рассекречена жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 03:36
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Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
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Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
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OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса
Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.
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Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
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Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
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Политика
Опубликовано письмо обвинившего Трампа в «давлении» разведчика
Дональда Трампа обвинили в попытке склонить иностранное государство повлиять на выборы в США 2020 года.
ТВ Центр 11:09