Финансы

ИзвестияИзвестияРоссиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Накануне Центробанк сообщил, что обсуждает такое нововведение с коммерческими банками.
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с чего всё началось

Депозитив: в Госдуме ждут законопроект о минусовых ставках в октябре

Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.
Известия25 сентября в 17:01

Подробнее о событии

Климатическая повестка превратила угольные проекты в высокорисковые

РИА Новости01:00

Эксперт прокомментировала идею ввести плату за хранение вкладов в валюте

Известиявчера в 09:18

Депутаты разошлись в оценках отрицательных валютных депозитов

Финмаркет25 сентября в 08:36

Банки заставят россиян доплачивать за хранение валюты

URA.Ruвчера в 00:30

СМИ: Госдума рассмотрит введение отрицательных ставок по валютным депозитам в октябре

Московский Комсомолецвчера в 00:49

Банки могут заставить россиян доплачивать за хранение валюты

РЕН ТВ25 сентября в 20:31

Российским банкам разрешат стать ближе к Европе

Lenta.ruвчера в 03:57
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Финансы

Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM 24 сентября в 03:25
Происшествия

Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США

Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru вчера в 05:24
Футбол

ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года

Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru вчера в 15:36
Происшествия

Генерала МВД обвиняют в вымогательстве

Дождь 25 сентября в 12:08
Армия и оружие

Израильские военные самолеты замечены вблизи российской базы в Сирии

Недавно в СМИ появилось сообщение о том, что вблизи военной базы ВМФ Российской Федерации, что расположена в сирийском Тартусе, был зафиксирован военный самолет ВВС Израиля.
ГЛАС.RU вчера в 02:58
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Девушка писала сообщения брату, который скончался полгода назад, и недавно получила ответ с его номера.
Газета.Ru вчера в 22:11
Игры

Call of Duty: Modern Warfare отправит игроков в Санкт-Петербург

News.ru 25 сентября в 03:33
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия вчера в 15:05
Происшествия

Житель Владивостока напал на девушку в центре города

Житель Владивостока напал на девушку в центре города, полицейские задержали его, пострадавшая госпитализирована, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 00:52
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Футбол

Правительство ограничит цены на гостиницы в Петербурге во время ЧЕ

Кремль думает над ограничением цен на гостиницы в Санкт-Петербурге на время чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года.
Gazeta.SPb вчера в 17:28
Армия и оружие

Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
РИА Новости 01:21
Политика

Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Политика

США вводят санкции против Рауля Кастро

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
ТАСС вчера в 13:01
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 25 сентября в 10:06
Армия и оружие

Российские истребители 20 раз за неделю поднимались на перехват

Российские истребители в течение недели 20 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ.
Телеканал 360° вчера в 19:26
Политика

МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США

МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.
РБК вчера в 17:46
Политика

Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.
Expert.ru вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Священник обвинил в бесчувственности друзей и коллег Заворотнюк

Вместо участия в ток-шоу о Заворотнюк, по мнению Ткачева, людям из окружения актрисы следовало бы помолиться за свою подругу или же помочь ей деньгами, чтобы она могла восстановить здоровье.
URA.Ru 25 сентября в 18:23
Здоровье

Названы признаки для немедленного обращения к онкологу и маммологу

iReactor 25 сентября в 15:38
Политика

Стало известно о тайном толстом телефоне Путина

Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru вчера в 11:59
Политика

В России появится онлайн-архив советских военнопленных

В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
Наука

Ученые назвали опасность чайных пакетиков

Газета.Ru вчера в 23:49
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Политика

Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Ранее президент Украины показал в ООН пулю калибра 12,7 мм, которой, по его словам, был убит оперный певец Владимир Слипак, защищавший страну от российской агрессии.
Московский Комсомолец 25 сентября в 18:26
Происшествия

На Сахалине перевернулся катер с полицейскими и сотрудниками МЧС

РБК вчера в 23:18
Футбол

Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб

Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru вчера в 21:51
Общество

Большинство россиян планируют прожить не меньше 87 лет

Согласно исследованию, дольше всех хотят прожить москвичи. Жители столицы в среднем хотят жить до 92,3 года.
Известия вчера в 13:30
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 25 сентября в 03:03
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