Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.

с чего всё началось

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Накануне Центробанк сообщил, что обсуждает такое нововведение с коммерческими банками.

Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

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