Экономика
Инвест-ФорсайтРоссиян могут заставить платить новый налог на зарплаты
Страховые взносы планируется брать с зарплат граждан. Деньги будут вноситься в специальный фонд, из которого затем будут выплачиваться пособия по безработице. В Минтруде подчеркнули, что думать над внедрением данной системы можно будет только после того, как ее утвердят профсоюзы и работодатели.
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с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известия26 мая в 17:01
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