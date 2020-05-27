Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.

с чего всё началось

Страховые взносы планируется брать с зарплат граждан. Деньги будут вноситься в специальный фонд, из которого затем будут выплачиваться пособия по безработице. В Минтруде подчеркнули, что думать над внедрением данной системы можно будет только после того, как ее утвердят профсоюзы и работодатели.

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