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News.ruNews.ruРоссиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены. Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.
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Россиянам во время голосования придется снимать маски

Аргументы недели05:57

Россиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски

News.ru05:25

Роспотребнадзор: на голосовании по Конституции не надо передавать паспорт

РИА Новости05:06

Роспотребнадзор рекомендовал ненадолго снять маску при голосовании для показа документа

Взгляд.ру05:08

При голосовании по Конституции рекомендуется ненадолго снять маску, показав паспорт

Парламентская газета06:05

Роспотребнадзор рекомендовал снимать маску, предъявляя паспорт при голосовании

БИЗНЕС Online05:05

На голосовании по Конституции РФ попросят снимать маски

REGNUM04:58
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Общество

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
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Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
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Общество

Транзит через газопровод «Ямал — Европа» возобновился

После четырехдневной остановки прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вновь возобновилась.
Экономика сегодня вчера в 02:24
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Хоккей

Карпов и Каблуков стали хоккеистами «Металлурга»

Матч ТВ 07:43
Общество

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
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Экономика

«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках

Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
Политика

МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 07:19
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Политика

Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем

Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
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Общество

Reuters: власти России хотят меньше афишировать плохие цифры

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимания к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Космос

Космический зонд Solar Orbiter внезапно вошёл в хвост кометы

Вести.Ru 05:54
Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
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Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в гостевом матче Бундеслиги

Чемпионат вчера в 16:24
Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» канале «Россия 1» рассказал, что делать при резких скачках артериального давления.
MedikForum.ru 08:15
Происшествия

На главу районного «Водоканала» в Ленобласти завели уголовное дело

Отделом по расследованию особо важных дел регионального СК в отношении директора "Водоканала Кировского района" возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий" (пункт "в", часть 3, статья 286 Уголовного кодекса РФ).
Российская газета 08:22
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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Общество

В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве

Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часа.
Известия 07:18
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Общество

Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут увеличить

Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков на брифинге в правительстве.
Парламентская газета 08:09
Культура

На телевидении появится «Детский КВН»

В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском 04:47
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Технологии

Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества

Благодаря мошеннической схеме злоумышленники могут украсть аккаунт пользователя.
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Армия и оружие

Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии

ИА Красная Весна вчера в 08:36
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Шоу-бизнес

Бондарчук сама подтолкнула мужа к роману с Паулиной Андреевой

Главный редактор журнала "Hello!" и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала о том, что не считает его новую возлюбленную разлучницей.
Народные новости вчера в 11:53
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Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

Российская газета 04:58
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Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
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Как работают Яндекс.Новости?
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