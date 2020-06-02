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News.ruРоссиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены. Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.
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При голосовании по Конституции рекомендуется ненадолго снять маску, показав паспорт
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