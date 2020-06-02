Коронавирус
News.ruРоссиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены. Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.
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При голосовании по Конституции рекомендуется ненадолго снять маску, показав паспорт
Парламентская газета06:05
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Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
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Екатеринбург, 2 июня 2020, 12:50 — REGNUM Отрят СОБР открыл огонь по мужчине в ходе штурма его квартиры в Екатеринбурге после того, как гражданин совершил действия, оцененные как опасные.
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Гражданство в обмен на инвестиции: россиянам продолжают продавать паспорта По данным РБК, сейчас министерство прорабатывает следующие возможные критерии получения вида на жительство в России: наличие инвестиций в организации, зарегистрированные в России; ведение бизнеса в стране; покупка государственных ценных бумаг или недвижимости в России.
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МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
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«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
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На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
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