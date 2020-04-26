с чего всё началось

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

Экономика Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству. 1

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Происшествия Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 72

Общество Власти Италии объявили о смягчении режима карантина Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. 58

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 670

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1K

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Здоровье В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1

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Футбол Владельцы «Ман Сити» не могут купить «Нанси» из-за кризиса Концерн бизнесменов из Абу-Даби City Football Group столкнулся с трудностями при поглощении французского клуба "Нанси", выступающего во втором по значимости дивизионе страны.

Общество Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок. 210

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Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 415

Общество PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. 141

Интернет Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10 Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска. 5

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