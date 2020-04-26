Общество
Lenta.ruРоссиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
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с чего всё началось
«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 17:15
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Экономика
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:27
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
Гаджеты
Эксперты выяснили, кто из Intel и AMD делает лучшие процессоры
Эксперты сравнили процессоры Intel и AMD и сделали вывод: какая из компаний делает лучшие процессоры на сегодняшний день.
NewInform вчера в 19:39
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса
Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
Общество
Осипов поручил наказать жаривших шашлык на детской площадке в Чите
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 27 апреля на совещании правительства региона поручил выяснить личности и наказать жителей Читы, вышедших с шарами жарить шашлык на детскую площадку дома №3 по улице Кочеткова.
Чита.Ру 00:59
Здоровье
Роспотребнадзор открыл горячую линию о питании в период пандемии
Роспотребнадзор сообщил о начале работы контакт-центра по вопросам питания в период пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 00:30
Происшествия
В Абакане два врача заразились коронавирусом
Два врача абаканской городской больницы заразились COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 00:54
Политика
Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
Газета.Ru 00:28
Здоровье
В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Футбол
Владельцы «Ман Сити» не могут купить «Нанси» из-за кризиса
Концерн бизнесменов из Абу-Даби City Football Group столкнулся с трудностями при поглощении французского клуба "Нанси", выступающего во втором по значимости дивизионе страны.
Газета.Ru 00:06
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
Общество
Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок.
ФедералПресс вчера в 01:25
Общество
Умер известный итальянский левый журналист Джульетто Кьеза
В Италии на 80-м году жизни умер известный левый журналист, писатель и политический деятель Джульетто Кьеза, сообщила 26 апреля его жена Фьямметта Кукурния, сообщает La Repubblica.
ИА Красная Весна вчера в 05:24
Здоровье
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии Эпидемия коронавируса накрыла Россию весной, под конец учебного года.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Интернет
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Ferra вчера в 13:29
Общество
Еще у четырех жителей Кузбасса подтвердили коронавирус
Еще у четырех жителей Кузбасса за последние сутки подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:27
Общество
В Москве за сутки умер 41 инфицированный коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве скончалось рекордное количество пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19 – 41 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу.
Газета.Ru 24 апреля в 16:44