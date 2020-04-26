Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
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с чего всё началось
«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
RT на русскомвчера в 17:15

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

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В новый КоАП введут ответственность за лающую ночью собаку и неисправную автосигнализацию

ТАССвчера в 16:04

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Вести.Ruвчера в 17:40

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

RT на русскомвчера в 17:15

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

Lenta.ruвчера в 16:17

Минюст предложил штрафовать за лающих по ночам собак

РИА Новостивчера в 20:41
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Экономика

Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли

Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
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Экономика

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:27
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Происшествия

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
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Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
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Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
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Гаджеты

Эксперты выяснили, кто из Intel и AMD делает лучшие процессоры

Эксперты сравнили процессоры Intel и AMD и сделали вывод: какая из компаний делает лучшие процессоры на сегодняшний день.
NewInform вчера в 19:39
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Общество

Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса

Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
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Кино

Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru 01:30
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Общество

Осипов поручил наказать жаривших шашлык на детской площадке в Чите

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 27 апреля на совещании правительства региона поручил выяснить личности и наказать жителей Читы, вышедших с шарами жарить шашлык на детскую площадку дома №3 по улице Кочеткова.
Чита.Ру 00:59
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Здоровье

Роспотребнадзор открыл горячую линию о питании в период пандемии

Роспотребнадзор сообщил о начале работы контакт-центра по вопросам питания в период пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 00:30
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Происшествия

В Абакане два врача заразились коронавирусом

Два врача абаканской городской больницы заразились COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 00:54
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Политика

Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
Газета.Ru 00:28
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
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Происшествия

Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда

ТАСС вчера в 20:57
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
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Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
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Футбол

Владельцы «Ман Сити» не могут купить «Нанси» из-за кризиса

Концерн бизнесменов из Абу-Даби City Football Group столкнулся с трудностями при поглощении французского клуба "Нанси", выступающего во втором по значимости дивизионе страны.
Газета.Ru 00:06
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
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Общество

Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок.
ФедералПресс вчера в 01:25
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Общество

Умер известный итальянский левый журналист Джульетто Кьеза

В Италии на 80-м году жизни умер известный левый журналист, писатель и политический деятель Джульетто Кьеза, сообщила 26 апреля его жена Фьямметта Кукурния, сообщает La Repubblica.
ИА Красная Весна вчера в 05:24
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Здоровье

Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии

Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии Эпидемия коронавируса накрыла Россию весной, под конец учебного года.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
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Интернет

Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10

Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Ferra вчера в 13:29
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Общество

Еще у четырех жителей Кузбасса подтвердили коронавирус

Еще у четырех жителей Кузбасса за последние сутки подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:27
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Общество

В Москве за сутки умер 41 инфицированный коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончалось рекордное количество пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19 – 41 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу.
Газета.Ru 24 апреля в 16:44
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