Общество
Lenta.ruРоссиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
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с чего всё началось
«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русском17:15
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Общество
101 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области
В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 27 апреля в регионе их уже 101.
КП - Иркутск 21:31
Политика
Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой» Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи.
Коммерсантъ 18:35
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru вчера в 15:39
Общество
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
RT на русском 21:11
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 07:57
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Политика
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Происшествия
На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом
Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.
РИА Сахалин-Курилы 19:55
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя в майские праздники
В Курганской области приостановят продажу алкоголя из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 06:05
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости 19:17
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей
Ранее специалисты предлагали пользователям, столкнувшимся с перечисленными проблемами, удалить последнее обновление.
Astera 22:18
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Здоровье
В США дополнили список симптомов коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний в США добавил новые симптомы в список тех, которые беспокоят людей при COVID-19.
Рамблер 24 апреля в 09:36
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает атаки в небе над Дамаском
РИА Новости 22:22
Футбол
Футболист «СКА-Хабаровск» вспомнил венгерских одноклубников-нацистов
Двое нацистов играли за венгерский футбольный клуб «Печ», заявил грузинский и российский футболист «СКА-Хабаровск» Ираклий Квеквескири 26 апреля в интервью Sport24.
ИА Красная Весна 14:37
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12
Как сообщает ToDay News Ufa, стали известны, какие смартфоны получат новую фирменную оболочку.
ToDay News Ufa вчера в 05:21
Общество
Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США
Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Происшествия
В Прикамье подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 25 апреля 2020, 13:38 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 апреля, подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:38
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Политика
СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы
В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы 15:02
Происшествия
В супермаркете Благовещенска неизвестный выстрелил в охранника
Сегодня, 26 апреля, в одном из супермаркетов города Благовещенск случилась стрельба – неизвестный посетитель открыл огонь по охраннику магазина.
Discover24 03:26