Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Рекомендуем
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян накрыло гигантской волной на репетиции парада ВМФ

В Балтийске Калининградской области зрителей, пришедших посмотреть на генеральную репетицию парада по случаю Дня Военно-морского флота, накрыло гигантской волной. Видео с инцидентом в субботу, 25 июля, публикует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Видео: Под Калининградом на репетиции парада ВМФ зрителей накрыло волной

Российская газета10:21
Калининград.Ru

Во время репетиции парада в Балтийске зрителей и журналистов накрыла огромная волна

Калининград.Ru05:36
Фонтанка.Ру

В Балтийске гигантская волна накрыла зрителей парада

Фонтанка.Ру09:28
Lenta.ru

Россиян накрыло гигантской волной на репетиции парада ВМФ

Lenta.ru08:54
Каскад

В Балтийске во время репетиции Дня ВМФ журналистку сбила с ног огромная волна

Каскад06:00
КП - Калининград

«Когда ты мокрый до трусов, но надо снимать дальше»: в Балтийске во время репетиции парада журналистку чуть не смыло волной

КП - Калининград10:07
Новый Калининград.Ru

В Калининградской области во время репетиции парада ВМФ зрителей накрыло волной

Новый Калининград.Ru04:32
Реклама
Реклама

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия09:43
48

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
1,2K
Реклама
Реклама

В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия).
REGNUM11:47
111

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания23 июля в 08:55
160
Реклама

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс06:51
7,4K

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru09:21
813
Реклама

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
RT на русском11:43
8
Реклама

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
38
Реклама
Реклама
Реклама