Хлорсодержащие средства используются для обработки поверхностей, а также дверных ручек. Кроме того, средство с хлором нужно убрать через полчаса после нанесения. По словам Поддубко, фрукты и овощи нужно обязательно мыть почти горячей водой, так как вирус не выдерживает более 40 градусов.

с чего всё началось

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.

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