Коронавирус
Lenta.ruРоссиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
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с чего всё началось
Хлорсодержащие средства используются для обработки поверхностей, а также дверных ручек. Кроме того, средство с хлором нужно убрать через полчаса после нанесения. По словам Поддубко, фрукты и овощи нужно обязательно мыть почти горячей водой, так как вирус не выдерживает более 40 градусов.РИА Новостивчера в 21:04
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Специалисты рассказали, чем можно и чем нельзя обрабатывать принесенные из магазина продукты
Комсомольская правдавчера в 22:21
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Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую
У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом
Актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Накануне стало известно, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом.
Экспресс газета 01:18
Общество
Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь
Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
Общество
Мурашко призвал не считать выход на плато успокаивающим фактором
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато», говоря о распространении коронавируса России.
News.ru 06:19
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
Российская газета 04:33
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Наука
В Китае разработали двигатель без выхлопов на воздушной плазме
Прототип двигателя, работающего на воздушной плазме, создали китайские ученые из Института технологических наук Уханьского университета, 5 мая сообщает журнал AIP Advances.
ИА Красная Весна 06 мая в 12:50
Политика
В парламенте Армении произошла массовая драка
РИА Новости 03:24
Технологии
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае на 7 мая составило 605
17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Общее число заболевших, по данным на 7 мая, достигло 605.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:54
Авто
«ГАЗ» снял с производства старые «ГАЗоны»
Как позже объяснили в ГАЗ, среднетоннажные ГАЗ-3309 и Садко ГАЗ-3308 заменили моделями «ГАЗон» Next и «Садко» Next.
Газета DAILY вчера в 15:25
Здоровье
В Саратовской области не осталось незараженных коронавирусом районов
В Саратовской области абсолютно все районы охвачены пандемией коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 05:27
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Общество
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Космос
Посадочный модуль китайского космического корабля успешно приземлился
В автономном районе КНР Внутренняя Монголия успешно приземлился посадочный модуль пилотируемого китайского космического корабля.
News.ru 03:25
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru вчера в 10:39
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском вчера в 03:55
Политика
Путин призвал защищать правду о войне
Защита правды о войне, память о погибших - не просто долг, а ответственность перед будущими поколениями, надо сделать все, чтобы никто и никогда не посмел вновь развязать войну, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:15
Авто
Составили список автомобилей с самым большим транспортным налогом
Как сообщает издание Autonews, наибольшей популярностью среди премиальных авто с пробегом пользуются внедорожники возрастом более 6 лет, то есть автомобили, которые давно сняты с гарантии, но еще могут порадовать вторых и третьих владельцев вниманием окружающих.
SpeedMe 02:05
Музыка
Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»
Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК вчера в 09:37