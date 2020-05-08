Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки

Хлорсодержащие средства используются для обработки поверхностей, а также дверных ручек. Кроме того, средство с хлором нужно убрать через полчаса после нанесения. По словам Поддубко, фрукты и овощи нужно обязательно мыть почти горячей водой, так как вирус не выдерживает более 40 градусов.
РИА Новостивчера в 21:04

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В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики COVID-19

URA.Ru00:13

Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки

РИА Новостивчера в 21:04

В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов

Российская газетавчера в 23:43

В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса

RT на русскомвчера в 22:52

Специалисты рассказали, чем можно и чем нельзя обрабатывать принесенные из магазина продукты

Комсомольская правдавчера в 22:21

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:07

В РАН назвали лучшие средства для обработки продуктов от коронавируса

РБК00:03
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Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую

У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
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Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом

Актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Накануне стало известно, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом.
Экспресс газета 01:18
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Общество

Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь

Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
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Общество

Мурашко призвал не считать выход на плато успокаивающим фактором

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато», говоря о распространении коронавируса России.
News.ru 06:19
Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
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Общество

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
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Единоборства

Холифилд вслед за Тайсоном объявил о намерении вернуться на ринг

РБК вчера в 02:46
Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

Российская газета 04:33
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Общество

Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве

В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
2
Наука

В Китае разработали двигатель без выхлопов на воздушной плазме

Прототип двигателя, работающего на воздушной плазме, создали китайские ученые из Института технологических наук Уханьского университета, 5 мая сообщает журнал AIP Advances.
ИА Красная Весна 06 мая в 12:50
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Политика

В парламенте Армении произошла массовая драка

РИА Новости 03:24
1
Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 вчера в 09:46
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае на 7 мая составило 605

17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Общее число заболевших, по данным на 7 мая, достигло 605.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:54
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Авто

«ГАЗ» снял с производства старые «ГАЗоны»

Как позже объяснили в ГАЗ, среднетоннажные ГАЗ-3309 и Садко ГАЗ-3308 заменили моделями «ГАЗон» Next и «Садко» Next.
Газета DAILY вчера в 15:25
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Здоровье

В Саратовской области не осталось незараженных коронавирусом районов

В Саратовской области абсолютно все районы охвачены пандемией коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 05:27
3
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
4
Общество

Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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Футбол

Самедов: никогда не говорил, что «Спартак» — лучшая команда в моей жизни

RT на русском 03:39
Космос

Посадочный модуль китайского космического корабля успешно приземлился

В автономном районе КНР Внутренняя Монголия успешно приземлился посадочный модуль пилотируемого китайского космического корабля.
News.ru 03:25
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Общество

Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru вчера в 10:39
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Происшествия

В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра

REGNUM 05:52
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском вчера в 03:55
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Политика

Путин призвал защищать правду о войне

Защита правды о войне, память о погибших - не просто долг, а ответственность перед будущими поколениями, надо сделать все, чтобы никто и никогда не посмел вновь развязать войну, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:15
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Авто

Составили список автомобилей с самым большим транспортным налогом

Как сообщает издание Autonews, наибольшей популярностью среди премиальных авто с пробегом пользуются внедорожники возрастом более 6 лет, то есть автомобили, которые давно сняты с гарантии, но еще могут порадовать вторых и третьих владельцев вниманием окружающих.
SpeedMe 02:05
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Музыка

Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»

Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
4
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК вчера в 09:37
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