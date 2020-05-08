Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки

Хлорсодержащие средства используются для обработки поверхностей, а также дверных ручек. Кроме того, средство с хлором нужно убрать через полчаса после нанесения. По словам Поддубко, фрукты и овощи нужно обязательно мыть почти горячей водой, так как вирус не выдерживает более 40 градусов.
РИА Новостивчера в 21:04

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В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики COVID-19

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В РАН назвали лучшие средства для обработки продуктов от коронавируса

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РИА Новостивчера в 21:04

В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса

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Специалисты рассказали, чем можно и чем нельзя обрабатывать принесенные из магазина продукты

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Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

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В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов

Российская газетавчера в 23:43
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Технологии

Назван ранний симптом коронавируса, определяющий тяжесть болезни

Происходило это, в среднем, на 3-4 день заражения коронавирусом. При этом от степени аносмии зависела и тяжесть других симптомов инфекции.
Medical Note 04:03
3
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
306
Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
12
Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском вчера в 05:24
2,9K
Технологии

Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года

Предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека.
Lenta.ru вчера в 21:13
11
Политика

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Коммерсантъ 04:27
307
Здоровье

В Пермском крае выявлено 25 новых случаев коронавируса

За сутки в Пермском крае выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 06 мая в 04:22
48
Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Киев планирует реализовать "план А" до конца 2020 года. Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года.
Piter.tv вчера в 08:03
22
Здоровье

Доктор Мясников объяснил небольшое число выздоровевших от коронавируса

Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
Neva.Today вчера в 22:56
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Происшествия

В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом

Российская газета 02:44
28
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Общество

В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом

REGNUM 03:41
28
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,4K
Общество

В Татарстане выявили 83 новых случая коронавируса

В Татарстане подтвердили 83 новых случая заражения COVID-19: Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ Казань 03:40
91
Гаджеты

AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных недорогих смартфонов

AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных недорогих смартфонов за апрель, где лидеров оказался Oppo Reno3 5G с процессором MediaTek Dimensity 1000L.
Газета DAILY вчера в 14:52
22
Политика

Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

В начале февраля Русская православная церковь представила для публичного обсуждения проект документа, где было предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного.
Интерфакс 01:09
29
Происшествия

Конвоиры отказались доставлять задержанного «омбудсмена полиции» в суд: главк опроверг

Конвойный полк утром 8 мая устроил саботаж, отказавшись везти «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова в суд.
Московский Комсомолец 03:34
Происшествия

В Индии разбился МиГ-29 ВВС страны

Российская газета 03:49
Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Известия 03:20
1,7K
Политика

Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
14
Общество

98 заражённых коронавирусом человек умерли в России за сутки

За сутки в России умерли 98 заражённых коронавирусом человек.
Псковское агентство информации 03:36
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 15,69 копейки до 76,72 рубля. Цены на нефть выросли в пятницу.
Вести.Ru 03:23
3
Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
915
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
1
Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса вчера в 02:26
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Шоу-бизнес

Танец «пухляша» из клипа Little Big исполнил Дмитрий Нагиев

В Instagram Нагиева появился ролик, в котором он попытался повторить движения «пухляша» из клипа группы Little Big к песне Uno, которую готовили для Евровидения.
Хорошие новости 04:46
14
Происшествия

На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи

Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06 мая в 03:59
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57

Российская газета 02:25
73
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут

Красноярск, 8 мая 2020, 08:03 — REGNUM Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили ИА REGNUM 8 мая в правительстве региона.
REGNUM 01:03
51
Общество

Туроператорам разрешат не возвращать деньги за отмененные туры

Законопроект уже внесли в Госдуму Кабмин внес в Госдуму законопроект, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные поездки сертификаты на будущие путешествия.
АМИТЕЛ 02:15
14
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