Россиян научили распознавать, кто звонит со скрытого номера

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Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм» назвал способы, как узнать, кто звонит со скрытого номера. По его словам, для этого можно подключить услугу «Суперопределитель номера», которая есть у всех операторов связи.