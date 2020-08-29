Россиян научили распознавать, кто звонит со скрытого номера
Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм» назвал способы, как узнать, кто звонит со скрытого номера. По его словам, для этого можно подключить услугу «Суперопределитель номера», которая есть у всех операторов связи.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
Чаще всего скрытый номер используется разными компаниями, которые преследует одну цель – что-то продать доверчивому клиенту, которому обещаны бесплатные услуги за посещение. Функцию скрытого номера включают специально – чтобы клиент не мог перезвонить, заключил Мясоедов.
ПРАЙМ19:05
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