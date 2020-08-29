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Россиян научили распознавать, кто звонит со скрытого номера

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм» назвал способы, как узнать, кто звонит со скрытого номера. По его словам, для этого можно подключить услугу «Суперопределитель номера», которая есть у всех операторов связи.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

Чаще всего скрытый номер используется разными компаниями, которые преследует одну цель – что-то продать доверчивому клиенту, которому обещаны бесплатные услуги за посещение. Функцию скрытого номера включают специально – чтобы клиент не мог перезвонить, заключил Мясоедов.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

ПРАЙМ19:05
РЕН ТВ

Эксперт раскрыл способ определить, кто звонит со скрытого номера

РЕН ТВ22:07
Газета.Ru

Эксперт раскрыл способ определить звонящего со скрытого номера

Газета.Ru19:15
Lenta.ru

Найден способ определить скрытый номер звонящего

Lenta.ru19:53
Телеканал 360°

Эксперт: бесплатно узнать, кто звонит со скрытого номера, не получится

Телеканал 360°19:54
ТК Звезда

Эксперт дал советы по определению звонившего со скрытого номера

ТК Звезда20:05
РИА Новости

Назван способ узнать, кто звонит со скрытого номера

РИА Новости19:05

Матыцин прокомментировал отставку Гануса с поста главы РУСАДА

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отстранение Юрия Гануса от должности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и выразил уверенность в том, что организация продолжит оставаться независимым органом.
RT на русском08:14

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RT на русском07:06
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НХЛ попросили выделить $100 млн на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия (HDA), организация по борьбе с расизмом в хоккее, попросил НХЛ выделить $100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет, временно изменить цвет синей линии на площадках на черный в качестве символического жеста поддержки, а также обеспечить более прозрачные условия при найме сотрудников из числа расовых меньшинств.
Газета.Ruвчера в 16:24

Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

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РИА Новостивчера в 09:05
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Форвард «Спартака» Соболев сообщил, что поговорил с Дзюбой по телефону

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У берегов Италии сгорела и затонула яхта с туристами из Казахстана

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Фергана27 августа в 03:02
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