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Россиян научили распознавать, кто звонит со скрытого номера

По словам специалиста, со скрытых номеров не всегда общаются только аферисты. Эксперт добавил, что таким способом пользуются компании, которые хотят привлечь человека бесплатными услугами. При этом данная функция не дает клиенту шанса перезвонить.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

Чаще всего скрытый номер используется разными компаниями, которые преследует одну цель – что-то продать доверчивому клиенту, которому обещаны бесплатные услуги за посещение. Функцию скрытого номера включают специально – чтобы клиент не мог перезвонить, заключил Мясоедов.
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Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

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Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

РИА Новости19:05
ТК Звезда

Эксперт дал советы по определению звонившего со скрытого номера

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Найден способ определить скрытый номер звонящего

Lenta.ru19:53
Телеканал 360°

Эксперт: бесплатно узнать, кто звонит со скрытого номера, не получится

Телеканал 360°19:54
Газета.Ru

Эксперт раскрыл способ определить звонящего со скрытого номера

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Эксперт раскрыл способ определить, кто звонит со скрытого номера

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