Россиян научили распознавать, кто звонит со скрытого номера
По словам специалиста, со скрытых номеров не всегда общаются только аферисты. Эксперт добавил, что таким способом пользуются компании, которые хотят привлечь человека бесплатными услугами. При этом данная функция не дает клиенту шанса перезвонить.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
Чаще всего скрытый номер используется разными компаниями, которые преследует одну цель – что-то продать доверчивому клиенту, которому обещаны бесплатные услуги за посещение. Функцию скрытого номера включают специально – чтобы клиент не мог перезвонить, заключил Мясоедов.
ПРАЙМ19:05
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