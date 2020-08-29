Россиян научили распознавать, кто звонит со скрытого номера

МедиаПоток 20

По словам специалиста, со скрытых номеров не всегда общаются только аферисты. Эксперт добавил, что таким способом пользуются компании, которые хотят привлечь человека бесплатными услугами. При этом данная функция не дает клиенту шанса перезвонить.