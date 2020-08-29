Россиян научили распознавать, кто звонит со скрытого номера

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера. Для этого существует специальная услуга, которая есть у всех операторов связи. Определить, кто вам звонит со скрытого номера достаточно просто, рассказал агентству «Прайм» директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.