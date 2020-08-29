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Невские Новости
Невские Новости

Россиян научили распознавать, кто звонит со скрытого номера

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера. Для этого существует специальная услуга, которая есть у всех операторов связи. Определить, кто вам звонит со скрытого номера, достаточно просто, рассказал агентству «Прайм» директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

Чаще всего скрытый номер используется разными компаниями, которые преследует одну цель – что-то продать доверчивому клиенту, которому обещаны бесплатные услуги за посещение. Функцию скрытого номера включают специально – чтобы клиент не мог перезвонить, заключил Мясоедов.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

ПРАЙМ19:05
РИА Новости

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

РИА Новости19:05
Известия

Эксперт рассказал о способе определить скрытый номер звонящего

Известия00:35
Lenta.ru

Найден способ определить скрытый номер звонящего

Lenta.ru19:53
Телеканал 360°

Эксперт: бесплатно узнать, кто звонит со скрытого номера, не получится

Телеканал 360°19:54
ТК Звезда

Эксперт дал советы по определению звонившего со скрытого номера

ТК Звезда20:05
Газета.Ru

Эксперт раскрыл способ определить звонящего со скрытого номера

Газета.Ru19:15

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ruвчера в 13:17

В Госдуме просят разрешить иностранным студентам въезд в Россию

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев просит министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова разрешить въезд в страну иностранным студентам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст обращения.
Газета.Ru20:23
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Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомостивчера в 10:35
2

Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядник без смартфона

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что зарядное устройство для электронных гаджетов нельзя оставлять в розетке, поскольку это может привести к выходу зарядки из строя и даже к возгоранию, передает агентство "Прайм".
Известия21:18
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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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В Вашингтоне тысячи протестующих собрались на марш против расизма

Тысячи протестующих собрались в пятницу у мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну (1809-1865) на центральном бульваре американской столицы на манифестацию, приуроченную к 57-й годовщине марша на Вашингтон, проведенного темнокожим правозащитником, лауреатом Нобелевской премии мира Мартином Лютером Кингом (1929-1968).
ТАСС19:22

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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