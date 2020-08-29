Россиян научили распознавать, кто звонит со скрытого номера
Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера. Для этого существует специальная услуга, которая есть у всех операторов связи. Определить, кто вам звонит со скрытого номера, достаточно просто, рассказал агентству «Прайм» директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
Чаще всего скрытый номер используется разными компаниями, которые преследует одну цель – что-то продать доверчивому клиенту, которому обещаны бесплатные услуги за посещение. Функцию скрытого номера включают специально – чтобы клиент не мог перезвонить, заключил Мясоедов.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии