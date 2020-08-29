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Невские Новости
Невские Новости

Россиян научили распознавать, кто звонит со скрытого номера

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера. Для этого существует специальная услуга, которая есть у всех операторов связи. Определить, кто вам звонит со скрытого номера, достаточно просто, рассказал агентству «Прайм» директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

Чаще всего скрытый номер используется разными компаниями, которые преследует одну цель – что-то продать доверчивому клиенту, которому обещаны бесплатные услуги за посещение. Функцию скрытого номера включают специально – чтобы клиент не мог перезвонить, заключил Мясоедов.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

ПРАЙМ19:05
РИА Новости

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

РИА Новости19:05
Газета.Ru

Эксперт раскрыл способ определить звонящего со скрытого номера

Газета.Ru19:15
Lenta.ru

Найден способ определить скрытый номер звонящего

Lenta.ru19:53
Телеканал 360°

Эксперт: бесплатно узнать, кто звонит со скрытого номера, не получится

Телеканал 360°19:54
ТК Звезда

Эксперт дал советы по определению звонившего со скрытого номера

ТК Звезда20:05
Известия

Эксперт рассказал о способе определить скрытый номер звонящего

Известия00:35

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах
RT на русскомвчера в 11:40
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко обращение, в котором предлагает запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года, передает RT.
Газета.Ru01:18
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Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ruвчера в 03:08
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Полицейские в Кеноше рассказали о задержании афроамериканца Блейка

Профсоюз полицейских американского города Кеноша выпустил заявление относительно задержания афроамериканца Джейкоба Блейка, согласно которому он не пытался разнять поссорившихся женщин и был вооружен, сообщает издание Kenosha News со ссылкой на заявление представителя профсоюза Брендана Метьюса.
РИА Новости00:09
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК00:32
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ruвчера в 10:58
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