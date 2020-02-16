Общество
Российская газетаРоссияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Россияне не просили об эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.
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Количество зараженных коронавирусом COVID-19 на японском лайнере выросло до 355 человек
Народные новостивчера в 23:38
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Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Армия и оружие
На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником
При Дональде Трампе акцент делается на подготовку к конфликту с Россией и Китаем, а также на военном сдерживании большого масштаба, от чего страдают второстепенные для Штатов регионы, приводит RT текст статьи France 24.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Культура
Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Политика
Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт
В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Хоккей
СКА начал матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Происшествия
Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова
Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.
Происшествия
Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею
В Санкт-Петербурге на улице обнаружили змею. Это произошло накануне во дворе одного из домов у метро "Владимирская".
Политика
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой ЕС
Глава МИД Польши Яцек Чапутович в ходе панельной дискуссии в Мюнхене назвал Россию угрозой Евросоюзу.
Кино
Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»
По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Армия и оружие
База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Возглавляемая США коалиция по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") подтвердила информацию о том, что ее база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу.
Политика
Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала
Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.
Политика
Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах
Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Происшествия
«Клопс» рассказал о конфликте погибшего при стрельбе в Калининграде и предполагаемого убийцы в 2015 году
У погибшего при стрельбе в Калининграде мужчины и предполагаемого убийцы уже был конфликт в 2015 году. Об этом сообщает издание «Клопс».
Происшествия
Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии
В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова показала себя в образе Мэрилин Монро
42-летняя Екатерина Климова показала себя в образе Мэрилин Монро Примечательно, что "лайк" публикации поставил и бывший супруг Екатерины Климовой Гела Месхи.
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Общество
Кейт Миддлтон рассказала о трудностях в период беременности
Кейт Миддлтон рассказала о сложностях, перенесённых в период беременности.
Гаджеты
Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
Авто
Специалисты выяснили, с каким пробегом лучше не покупать автомобиль
Как сообщает ToDay News Ufa источник РГ, при покупке автомобиля, уже побывавшего в руках другого автомобилиста, следует обратить внимание на следующее: Слишком большой или слишком маленький пробег.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.