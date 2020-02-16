Россияне не просили об эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.

Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

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