Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Россияне не просили об эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.
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