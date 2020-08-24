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Российская газета
Российская газета

Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет

Идентификация позволит также устанавливать и пресекать очаги распространения ветеринарных заболеваний, которые переносят домашние животные. Ожидается, что законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кота придет время: маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021-го

Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе, отметив, что сейчас документ проходит процедуру согласования.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет

РИА Новости20:18
РБК

СМИ узнали сроки принятия закона о маркировке домашних животных в России

РБК20:56
RT на русском

В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных

RT на русском20:40
Интерфакс

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Интерфакс21:39
URA.Ru

Россиян обяжут маркировать домашних животных за свой счет

URA.Ru19:52
ТАСС

«Известия»: россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет с 2021 года

ТАСС19:02
Известия

Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года

Известия19:01

ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК03:30
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Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский отрицает вмешательство извне в процесс лечения основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, передает «Интерфакс».
Forbes03:26
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Спартак — Локомотив 2:1

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил повреждение в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 13:31
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ТАСС03:08

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РИА Новости03:11
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