В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных
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Маркировку домашних животных могут сделать обязательной с 2021 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. По данным ведомства, маркировка будет обязательной, а штраф за ее отсутствие составит от 500 до 1000 руб.В источнике
С чего всё началось
Кота придет время: маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021-го
Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе, отметив, что сейчас документ проходит процедуру согласования.
Известия17:01
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