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Ведомости
Ведомости

В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных

Маркировку домашних животных могут сделать обязательной с 2021 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. По данным ведомства, маркировка будет обязательной, а штраф за ее отсутствие составит от 500 до 1000 руб.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кота придет время: маркировать животных за свой счет россиян обяжут с 2021-го

Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе, отметив, что сейчас документ проходит процедуру согласования.
Известия17:01
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РИА Новости

В Госдуме раскритиковали проект о маркировке домашних животных

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Интерфакс

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Интерфакс21:39
Известия

Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года

Известия19:01
RT на русском

В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных

RT на русском20:40
URA.Ru

Россиян обяжут маркировать домашних животных за свой счет

URA.Ru19:52
ТАСС

«Известия»: россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет с 2021 года

ТАСС19:02
РБК

СМИ узнали сроки принятия закона о маркировке домашних животных в России

РБК20:56

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В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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