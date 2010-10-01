Гражданам, не имеющим денег для возвращения на родину, выделят средства. С 3 апреля россиянам начнут присылать SMS о нарушении карантина. Эти данные будут передаваться в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».

Россиян оповестят о нарушении карантина по SMS

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