Коронавирус

РИА ВоронежРИА ВоронежРоссиян оповестят о нарушении карантина по SMS

Гражданам, не имеющим денег для возвращения на родину, выделят средства. С 3 апреля россиянам начнут присылать SMS о нарушении карантина. Эти данные будут передаваться в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».
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Россиян предупредят о нарушении условий карантина по SMS

Национальная служба новостей07:47

Россиян будут оповещать о нарушении карантина по SMS

Городовой07:49

Россиян оповестят о нарушении карантина по SMS

РИА Воронеж08:38

Нарушившие карантин россияне будут получать SMS

Пятый канал11:28
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Вице-премьер Армении Мгер Григорян обратился с письмом к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру, предложив начать новые переговоры по цене на газ, сообщили в пресс-службе правительства.
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Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
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В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
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В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве

Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.
Lenta.ru 11:23
Политика

Мишустин освободил от должностей ряд глав департаментов правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку несколько руководителей департаментов кабмина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Газета.Ru 10:38
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
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Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
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В Коврове подозревают ещё два случая заражения коронавирусом

Во Владимирской области работают две лаборатории, помимо лаборатории Роспотребнадора, готовые проводить исследование анализов, взятых на коронавирус, но необходимо заключение Министерства здравоохранения на право проводить такие исследования.
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Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
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Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева

На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
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Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

В Грузии запретили продавать алкоголь

Власти Грузии запретили продавать алкоголь, включая вино и пиво.
Коммерсантъ 10:18
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Американцы вновь препятствуют прохождению российской военной полиции по маршруту патруля в Сирии

Новостной фронт 08:40
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Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня вчера в 12:32
Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
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Алексей Пичугин подал третье прошение о помиловании

BFM.ru 06:28
Политика

США выдвинули условия для снятия санкций с Венесуэлы

США предлагают создать в Венесуэле временное правительство из членов Национальной ассамблеи с последующим проведением выборов и снятием санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 11:20
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Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

"Скорую" пришлось вызывать дважды - дело в том, что Татьяна сейчас находится в Испании, где практически все силы направлены на борьбу с коронавирусом.
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За сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Троих больных врачи обнаружили в Ленинградской и Ростовской областях, по два случая пришлось на Воронежскую, Астраханскую, Тюменскую области, Приморье и Башкортостан.
Город55.ру 05:51
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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